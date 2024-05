Kibice Rosjanki zamarli w meczu z Magdaleną Fręch. Nagłe sceny i szalony zwrot

Magdalena Fręch mogła zacierać ręce, bo od razu dostała jedną z głównych scen kompleksu kortów Rolanda Garrosa, na jakiej wszyscy tenisiści pragną rozgrywać swoje spotkania. To jeszcze nie ten czas w jej karierze, by swoim nazwiskiem wypełniała ponad 10-tysięcznik Suzanne Lenglen do ostatniego miejsca. Do tego potrzebowałaby rywalki najlepszej z możliwych, ale na razie dla 26-letniej łodzianki przeciwniczki pokroju Darii Kasatkiny już są ogromnym wyzwaniem .

