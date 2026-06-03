Kibice oszaleli na punkcie Chwalińskiej. Ważny komunikat od Mai dla fanów

- Przy wyniku 5:1 myślę, że zaczęłam grać zbyt pasywnie i jednostajnie. A ona to bardzo dobrze wykorzystała, zaczęła być o wiele bardziej agresywna, w tych warunkach ciężko mi było znowu wejść w ten mecz - powiedziała Maja Chwalińska, sensacyjna półfinalistka turnieju Rolanda Garrosa. Na pytanie Interii przyznała, że udaje jej się znaleźć w swego rodzaju bańce i jedną wiadomością być może rozczaruje tysiące, jeśli nie miliony polskich kibiców.