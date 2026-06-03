Kibice oszaleli na punkcie Chwalińskiej. Ważny komunikat od Mai dla fanów
- Przy wyniku 5:1 myślę, że zaczęłam grać zbyt pasywnie i jednostajnie. A ona to bardzo dobrze wykorzystała, zaczęła być o wiele bardziej agresywna, w tych warunkach ciężko mi było znowu wejść w ten mecz - powiedziała Maja Chwalińska, sensacyjna półfinalistka turnieju Rolanda Garrosa. Na pytanie Interii przyznała, że udaje jej się znaleźć w swego rodzaju bańce i jedną wiadomością być może rozczaruje tysiące, jeśli nie miliony polskich kibiców.
- Tego wszystkiego, co teraz dzieje się wokół mnie, myślę że nie odczuwam, jeśli mam być szczera. To też jest kwestia moich wyborów - powiedziała Maja Chwalińska, w odpowiedzi na pytanie korespondenta Interii.
- Podczas tego turnieju nie wchodzę w media społecznościowe. Tak naprawdę nic nie czytam, co myślę, że bardzo mi pomaga. Bo naprawdę chcę się skupić tylko na grze - dodała nowa gwiazda polskiego sportu, która w dwóch setach pokonała Rosjankę Annę Kalinską na korcie centralnym.
Wracając do samego spotkania, Chwalińska zaznaczyła, że wietrzne warunki utrudniały jej zadanie. - Szczególnie pod wiatr było mi ciężko, ale cieszę się z tego, że mimo wszystko później wróciłam przy stanie 5:5. I z tego jestem zadowolona, że wróciłam do swojej gry, domykając pierwszego seta - Polka wróciła do newralgicznego momentu ćwierćfinału.
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