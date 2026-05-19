Katarzyna Kawa jest starsza od swojej klubowej koleżanki Mai Chwalińskiej o osiem lat, a jednocześnie obie dążą do tego samego celu. Jest nim awans do najlepszej setki rankingu WTA, ta sztuka udała się dotąd tylko jedenastu Polkom.

W Paryżu obie mają jednak jeszcze dodatkową stawkę - pierwszy w karierze awans do głównej fazy French Open. To wtedy można poczuć wielkoszlemowe emocje, wtedy też organizatorzy płacą wielkie pieniądze. Za przystąpienie do kwalifikacji jest nagroda 24 tys. euro brutto, za grę w pierwszej rundzie w głównej drabince - już 87 tys. Dla tenisistek spoza TOP 100 to podstawowe źródło utrzymania.

Kawa grała w Paryżu już sześć razy, ani razu nie wygrała więcej niż jednego spotkania. A gdy dwukrotnie była w tych kwalifikacjach rozstawiona, od razu żegnała się z rywalizacją.

Teraz też "dostała numerek" w losowaniu - to efekt świetnego występu w kwietniu w Chinach i triumfu w zawodach rangi 125. Została rozstawiona z "26" - a więc w dwóch pierwszych rundach nie mogła trafić na faworytki.

Roland Garros. Katarzyna Kawa kontra Ayana Akli w pierwszej rundzie kwalifikacji

Pierwszą rywalką Polki była 24-letnia Amerykanka Ayana Akli. Jej przykład jest bardzo ciekawy, bo jako juniorka wystąpiła w zaledwie kilku turniejach, znajdowała się w piątej setce rankingu ITF. Wróciła do tenisa, już zawodowego, trzy lata temu, osiem miesięcy temu zadebiutowała w Nowym Jorku w kwalifikacjach Wielkiego Szlema - dostała dziką kartę do US Open. I wygrała w nich dwa spotkania.

Katarzyna Kawa

Początek drugiego seta w meczu z Polką pokazał, dlaczego to było możliwe. Niedawno w Bonita Springs na Florydzie pokonała Renatę Zarazuę, to była jej pierwsza wiktoria z rywalką z najlepszej setki. A dziś w drugiej partii prowadziła z Kawą już 4:0.

Pierwszego seta Polka wygrała 6:2, od stanu 1:2 całkowicie dominowała na korcie numer 3. Amerykanka momentami dobrze się broniła, ale o jej ofensywnych zapędach ciężko powiedzieć coś dobrego. Statystycy zapisali jej w całej partii zaledwie jednego winnera.

Tyle że po starcie drugiego seta sytuacja całkowicie się zmieniła. To Kawa popełniała błąd za błędem, wpuściła rywalkę do gry. W czterech kolejnych gemach reprezentantka Polski wygrała zaledwie pięć akcji, wpadła w spory dołek. Zrobiło się już 0:4, w teorii można było odliczać minuty do startu trzeciej partii.

Kawa jednak nie poddała tego seta, zaczęła walkę o powrót. Raz przełamała Akli, za chwilę wyserwowała stan 2:4. A później zagrała trzy świetne gemy od wyniku 2:5, gdy nie mogła już popełnić żadnego błędu. Jeszcze raz goniła wynik, przy stanie 5:6, ale tym razem już mając do dyspozycji serwis. Odskoczyła na 40-15, drugą akcję zdołała jednak skończyć, na swoich warunkach. O triumfie w tej partii decydował więc tie-break. Trener Polki Maciej Domka z uznaniem kiwał głową.

Tę decydującą rozgrywkę Amerykanka zaczęła od podwójnego błędu serwisowego, później Kawa prowadziła 4-1. I już do końca była niemal perfekcyjna, choć jej rywalka bohatersko się broniła.

Doświadczona tenisistka z Krynicy Zdroju doprowadziła mecz do szczęśliwego dla siebie końca - wygrała 6:2, 7:6 (4).

Rywalką Polki w drugiej rundzie kwalifikacji będzie inna Amerykanka - Claire Liu. Trzy lata temu już 52. na światowej liście, teraz zaś niżej sklasyfikowana od Polki. Tyle że to Liu była lepsza w zeszłorocznych eliminacjach US Open, a do Paryża przyleciała po wygranym turnieju ITF w Trnawie.

