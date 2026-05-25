- Pierwszy raz wygrałam turniej - rozbawiła samą siebie tym przejęzyczeniem Maja Chwalińska, dzieląc się wrażeniami po tym, co wydarzyło się na korcie numer 7. Gdy oczy polskich kibiców już zaczynały zwracać się na rozpoczynające się o godz. 12 premierowe starcie Igi Świątek, zawodniczka klubu BKT Advantage Bielsko-Biała dokańczała swoją spektakularną robotę.

Maja Chwalińska: Na pewno gram inaczej niż rywalki

Pokonać złotą medalistkę olimpijską dokładnie z tych kortów dwa lata po igrzyskach, to naprawdę kapitalna sztuka. Zwłaszcza, że droga Chwalińskiej wiodła przez eliminacje. Podkreśliła, jak cenna jest to dla niej wygrana, a jednocześnie udowodniła, że jej nieszablonowy sposób gry, oparty na uderzeniach wyrzucających rywalki z kortu. Widać było doskonale, jak w tych niekomfortowych warunkach kuleją atuty Zheng.

- Staram się to stosować, na pewno szczególnie mój topspin ze strony forhendowej jest groźny. I jeśli jest jakościowy oraz długi, to wiem, że potrafi sprawić duże problemy przeciwniczkom. Próbuję go wykorzystywać najlepiej, jak potrafię - przyznała szczęśliwa Polka.

- Na pewno gram inaczej niż rywalki. Moje warunki fizyczne też nie pozwalają na to, bym grała tak siłowo, jak większość z tych w tourze. Jednocześnie staram się rozwijać i wykorzystywać swoje najmocniejsze strony. Do tego też wzmocniłam się fizycznie, co bardzo mi pomaga w bardziej agresywnej grze. Ponadto gram szybciej i staram się więcej piłek kończyć na siatce - wyliczała swoje nabywane atuty wraz z umiejętnościami Chwalińska.

Do Paryża przyjechali rodzice Chwalińskiej i tutaj Maja pozwoliła sobie na pełną szczerość, zestawiając diametralnie różne przeżywanie meczów przez mamę i tatę.

- Mojej mamy nie ma na około 90 procentach meczów. To znaczy jest i wychodzi (uśmiech). Ona po prostu się nie nadaje do sportu. Powiedziałam, że przywiozłam ją tutaj, by sprawić jej przyjemność, a z nerwów chce jej się wymiotować. Z kolei tata lepiej to wytrzymuje, dziś założył czapeczkę, tak że słońce chyba za bardzo mu nie przygrzało. Tata jest bardziej zrelaksowany, umie przeżywać te emocje - odparła Chwalińska.

Ta wygrana sprawia, że Chwalińska jest od włos, by wreszcie postawić milowy krok. Wygrana nad Chinką sprawia, że dotąd notowana na 113. miejscu Polka w aktualizowanym na żywo rankingu jest już na 97. pozycji. Co stanie się do końca turnieju, zależy najbardziej od samej 24-latki, ale także losów jej rywalek, które krążą wokół tego samego celu. W stawce jest przede wszystkim przywilej gry w Wielkich Szlemach bez kwalifikacji.

- To był ogólnie cel na ten rok. Mam nadzieję, że uda mi się to już z myślą o US Open, żeby już nie trzeba było przechodzić przez eliminacje. Śmieszny jest ten tenis, bo tak bardzo chciałam tę "setkę" i mówiłam swoim trenerom, że jak ją w końcu osiągnę, to gdzieś pójdziemy, bo trzeba to celebrować. A dziś mam myślenie, że chcę więcej. I chyba tak to wygląda w tym sporcie.

Z Paryża - Artur Gac

Maja Chwalińska MATTHIEU MIRVILLE AFP

Maja Chwalińska, Paryż 2026 MATTHIEU MIRVILLE/DPPI AFP





Niesamowita wymiana na zakończenie meczu! "Tenis nie z tej ziemi" Polsat Sport