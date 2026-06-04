Już teraz rezerwujcie czas. Oto data i godzina finału Chwalińskiej

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa, Tymoteusz Tur

Maja Chwalińska w spektakularnym stylu wdarła się do finału Roland Garros. Polka, która do turnieju głównego przebijała się przez kwalifikacje i rozegrała we Francji łącznie już dziewięć spotkań w półfinale pokonała Dianę Sznajder 7:6, 6:4. Wiemy już, kiedy zagra o tytuł.

Maja Chwalińska, polska tenisistka, rewelacja Roland Garros 2026
Maja ChwalińskaDan IstiteneGetty Images

Półfinałowe spotkania turnieju kobiet dostarczyły gigantycznych emocji. Jako pierwsze na korcie pojawiły się Marta Kostiuk i Mirra Andriejewa. Ukrainka, która w drodze do tej fazy odprawiła m.in. Igę Świątek nie była jednak w stanie nawiązać walki z Rosjanką. Przegrała w dwóch setach, 1:6, 3:6.

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Niedługo po tym meczu do akcji wkroczyły Maja Chwalińska i Diana Sznajder. Obfitujące w efektowne wymiany i walkę przy siatce spotkanie zakończyło się triumfem naszej nowej gwiazdy 7:6, 6:4.

Mecz Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa w finale Roland Garros 2026 zostanie rozegrany w sobotę, 6 czerwca nie przed godziną 15:00 na korcie centralnym imienia Philippe Chartiera. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Maja Chwalińska/Diana Sznajder - Marta Kostiuk/Mirra Andriejewa. Finał Roland Garros 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa w finale Roland Garros 2026 zostanie rozegrany w sobotę, 6 czerwca nie przed godziną 15:00 na korcie centralnym imienia Philippe Chartiera. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max.

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