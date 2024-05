Podczas konferencji prasowej przed turniejem zapytano wiceliderkę WTA o rywalizację z Polką na korcie. Nie da się ukryć, że raszynianka w tym sezonie powoli staje się koszmarem Sabalenki. "Ona (Iga Świątek - przyp. red.) osiągnęła niesamowite rezultaty w Paryżu. Traktuję to jako wyzwanie, a lubię podejmować te trudne. To mnie motywuje i dodaje energii do działania, do walki. Myślę, że rywalizacja z Igą jest niesamowita" - wyznała bez ogródek tenisistka.