Jedna zła wiadomość od szkoleniowca Chwalińskiej. "Trenerze, ale jak to?!"

Wokół Mai Chwalińskiej świat zatrząsł się w posadach, życie jeszcze kilkanaście dni temu anonimowej dla świata Polki, zmienia się na naszych oczach jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. A ona, ta drobnej konstrukcji fizycznej 24-letnia kobieta, wciąż jest w tym samym stanie, który poniósł ją do sportowego nieba.

Trener Chwalińskiej: Robimy dokładnie to samo przed finałem, co wcześniej

Okazuje się, że poranek po półfinale i zarazem poranek przed finałem w przypadku zawodniczki klubu BKT Advantage Bielsko-Biała wyglądał dokładnie tak samo, jak we wszystkich poprzednich dniach, od trzech tygodni w Paryżu.

- Maja jest cały czas taka sama, utrzymuje to wszystko. O czymś takim nawet nie marzyliśmy, a jej podejście nic się nie zmienia. My też robimy dokładnie to samo, według sprawdzonego schematu, by przygotować się na następny mecz - powiedział korespondentowi Interii Jaroslav Machovsky, trener i zarazem, jak to określiła sama Maja Chwalińska, jej drugi ojciec.

Ucięliśmy sobie pogawędkę mimo tego, że akurat pakował się razem z teamem na trening. To też rzecz nie do wyobrażenia, która pewnie nieco się zmieni, ale w innych teamach byłoby nie do pomyślenia, żeby szkoleniowiec finalistki Roland Garros pozostawał tak dyspozycyjny do ostatniego momentu.

Teraz najważniejsza jest regeneracja, mecz z Mirrą Andriejewą będzie dla naszej zawodniczki już dziesiątym pojedynkiem na tym turnieju. Dawka katorżnicza, ale nikt nawet nie wątpi, że wydrenowana Maja, w dodatku przeziębiona, będzie gotowa na to wyzwanie. Zwłaszcza, że potęga zaklęta jest w głowie, a mentalność Chwalińskiej jest w tym momencie na stratosferycznym poziomie.

- Robimy wszystko tak, by Maja miała siły na ten trudny, ostatni pojedynek. Wczoraj zagrała naprawdę super mecz, obie zawodniczki grały na bardzo wysokim poziomie taktycznie, oglądaliśmy bardzo fajne wymiany. Sądzę, że tenis z obu stron mógł się podobać - zaznacza Machovsky.

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Co, z punktu widzenia szkoleniowego, może być najtrudniejsze w tenisie sobotniej rywalki z Rosji, której mentorką jest była gwiazda tenisa, Conchita Martinez?

- To młoda, ale już bardzo dobra zawodniczka, która gra szybko, umie zmieniać grę. Więcej analizy zrobimy z Mają, muszę jeszcze ją starannie pooglądać i przekazać wskazówki. Na razie tak bardzo nie przyglądałem się jej w detalach, niemniej nie mamy wątpliwości, że to super tenisistka - zwrócił uwagę.

Jaroslav Machovsky: Dzisiaj pizza razy dwa, nie zdążyliśmy

Machovsky, podobnie jak Chwalińska, także wkroczył w nową dla siebie rzeczywistość. Ludzie chcą dotrzeć do człowieka, który od kilku lat stoi za jedną z największych sensacji w historii tenisa. - Szczerze mówiąc telefon mocno się rozdzwonił. Kontaktuję się oczywiście ludzie z Czech, ale także znajomi z Niemiec, ludzie z różnych stron - przyznaje.

Jest jednak powód do lekkiego niepokoju. Otóż po trzech tygodniach jedzenia pizzy, co stało się rytuałem, a jak przyznał tata Mai Tomasz Chwaliński także swego rodzaju amuletem, którego nie można przerwać do finału, wczoraj nie udało się dopełnić tradycji.

- Nie zdążyliśmy. Przyjechaliśmy na miejsce zbyt późno i zamknęli tę pizzerię niedaleko naszego hotelu - zafrasował się szkoleniowiec. "Trenerze, ale jak to?!" - zareagowałem.

Zdając sobie sprawę, jak ważna to tradycja, zapowiedział dziś powrót do rytuału. Łącznie z próbą nadrobienia strat. Dopytany, czy w takim razie w piątek będą składane zamówienia razy dwa, roześmiał się i odparł:

- Okay, dobra. Dokładnie tak zrobimy - zapewnił główny opiekun naszej gwiazdy.

Z Paryża - Artur Gac

Maja Chwalińska Burak Akbulut AFP

Jaroslav Machovsky, trener Mai Chwalińskiej Artur Gac PUSTE





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