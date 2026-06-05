Infekcja Chwalińskiej. Ogłaszają tuż przed finałem. Najnowsze wieści z Paryża

Datę i godzinę zna już każdy sympatyk sportu w Polsce, nie tylko wielbiciele kobiecego tenisa. Sobota, godz. 15:00. Na korcie centralnym w Paryżu Maja Chwalińska rozegra finał Rolanda Garrosa.

Polka ma za sobą morderczą przeprawę. Batalia z Mirrą Andriejewą (8. WTA) będzie dla niej 10. występem w tegorocznej edycji French Open. Czy sprosta wyzwaniu fizycznie, skoro w ostatnich dniach nie była w pełni sił?

Maja Chwalińska w finale Rolanda Garrosa. Koordynatorka sztabu o przeziębieniu Polki: "Sytuacja opanowana"

Po fali upałów w stolicy Francji nagle nastały chłodne, deszczowe dni. Na skokową różnicę temperatur organizm Chwalińskiej zareagował infekcją dróg oddechowych. To niepokoiło polskich kibiców w perspektywie decydującej fazy turnieju.

O aktualny stan zdrowia polskiej tenisistki zapytana została w piątkowy wieczór koordynatorka jej sztabu, Aleksandra Musiał. Temat przeziębienia możemy uznać za zamknięty. - Sytuacja opanowana - usłyszeliśmy na antenie TVN24.

- Maja odbyła dzisiaj krótki trening, zagrała na korcie, potem fizjo i regeneracja. Cały dzień został poświęcony na przygotowania do jutrzejszego meczu. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i będzie w pełni sił i gotowa na spotkanie - dodała Musiał.

Uwagę obserwatorów zwracają uwagę obandażowane uda Chwalińskiej. To pokłosie problemów mięśniowych. Polka cały czas odczuwa ból w okolicy przywodzicieli.

- Musimy pamiętać, że Maja zagrała tutaj dziewięć spotkań z najlepszymi tenisistkami na świecie, więc zmęczenie jest ogromne - tłumaczy koordynatorka sztabu. - Trzeba się z tym liczyć, bo ono narasta z każdym meczem, wysiłek jest kosmiczny.

Dla Chwalińskiej i Andriejewej będzie to pierwszy finał Wielkiego Szlema w karierze. Najlepszy do tej pory wynik Polki w tej rangi turnieju to II runda Wimbledonu. Faworytką sobotniej konfrontacji pozostaje Rosjanka, co oznacza, że... to na niej ciążyć będzie zdecydowanie większa presja.

Relacja live z finałowego spotkania w sportowym serwisie Interii.

Maja Chwalińska DIMITAR DILKOFF AFP

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP





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