Incydent w Paryżu. Coco Gauff w tarapatach. Uruchomiono wariant awaryjny
Coco Gauff broni wielkoszlemowego tytułu w Paryżu. Tegoroczna edycja Rolanda Garrosa zaczęła się dla niej pomyślnie, ale... tylko na korcie. Poza areną zmagań 22-latka napotkała na niecodzienne trudności. O wszystkim opowiedziała przed kamerami stacji TNT. - Cieszę się, że jest tu cała i zdrowa - oznajmiła Amerykanka, która szybko odzyskała dobry humor.
Coco Gauff ma już za sobą I rundę trwającego Roland Garros. Bez większych turbulencji pokonała swoją rodaczkę Taylor Townsend 6:4, 6:0. Jak się jednak okazuje, nie uniknęła problemów przed wyjściem na kort.
Amerykanka miała poważne kłopoty z dotarciem na arenę zmagań. Samochód, którym podróżowała, ucierpiał w kraksie. W trybie awaryjnym została wezwana taksówka.
Coco Gauff w II rundzie Roland Garros. Ale nie bez przygód. "Limit pecha wyczerpałam już na starcie"
- Sytuacja wyglądała tak: szlaban miał pójść w górę i policjant dał kierowcy znak, że możemy jechać. Ale słupek blokujący wjazd wcale się nie schował. I wtedy w niego uderzyliśmy. Poczuliśmy uderzenie i w tym momencie rozlałam sok w całym samochodzie - relacjonowała na antenie stacji TNT.
- Rzuciłam tylko: "Dobra, możemy jechać dalej!". Ale kiedy wysiadłam, zobaczyłam, że samochód nie nadaje się do dalszej jazdy - dodała Gauff.
Wezwany naprędce taksówkarz podwiózł tenisistkę do Jean-Bouin. Tam czekał już inny samochód turniejowy. Szybko okazało się, że stresująca sytuacja nie wpłynęła na sportową dyspozycję Amerykanki.
- Pomyślałam sobie, że to może dobry omen - mówiła już wyraźnie rozbawiona. - Przynajmniej limit pecha wyczerpałam na starcie. To był dzień pełen wrażeń. Cieszę się, że jestem tu cała i zdrowa".
22-latka broni tytułu wywalczonego przed rokiem. W wielkim finale z kwitkiem odprawiła wówczas liderkę światowego rankingu, Arynę Sabalenkę. W II rundzie bieżącej edycji zagra w czwartek z Egipcjanką Majar Szarif.