Incydent w Paryżu. Coco Gauff w tarapatach. Uruchomiono wariant awaryjny

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Coco Gauff broni wielkoszlemowego tytułu w Paryżu. Tegoroczna edycja Rolanda Garrosa zaczęła się dla niej pomyślnie, ale... tylko na korcie. Poza areną zmagań 22-latka napotkała na niecodzienne trudności. O wszystkim opowiedziała przed kamerami stacji TNT. - Cieszę się, że jest tu cała i zdrowa - oznajmiła Amerykanka, która szybko odzyskała dobry humor.

article cover
Coco GauffMustafa YalcinAFP

Coco Gauff ma już za sobą I rundę trwającego Roland Garros. Bez większych turbulencji pokonała swoją rodaczkę Taylor Townsend 6:4, 6:0. Jak się jednak okazuje, nie uniknęła problemów przed wyjściem na kort.

Amerykanka miała poważne kłopoty z dotarciem na arenę zmagań. Samochód, którym podróżowała, ucierpiał w kraksie. W trybie awaryjnym została wezwana taksówka.

Radwańska ujawnia po triumfie Linette. Był sprzeciw, Polka przegłosowana

Coco Gauff w II rundzie Roland Garros. Ale nie bez przygód. "Limit pecha wyczerpałam już na starcie"

- Sytuacja wyglądała tak: szlaban miał pójść w górę i policjant dał kierowcy znak, że możemy jechać. Ale słupek blokujący wjazd wcale się nie schował. I wtedy w niego uderzyliśmy. Poczuliśmy uderzenie i w tym momencie rozlałam sok w całym samochodzie - relacjonowała na antenie stacji TNT.

- Rzuciłam tylko: "Dobra, możemy jechać dalej!". Ale kiedy wysiadłam, zobaczyłam, że samochód nie nadaje się do dalszej jazdy - dodała Gauff.

Zobacz również:

Iga Świątek
Iga Świątek

Świątek miażdży w Paryżu. Kapitalna seria Polki. To się nazywa atomowe otwarcie

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

Wezwany naprędce taksówkarz podwiózł tenisistkę do Jean-Bouin. Tam czekał już inny samochód turniejowy. Szybko okazało się, że stresująca sytuacja nie wpłynęła na sportową dyspozycję Amerykanki.

- Pomyślałam sobie, że to może dobry omen - mówiła już wyraźnie rozbawiona. - Przynajmniej limit pecha wyczerpałam na starcie. To był dzień pełen wrażeń. Cieszę się, że jestem tu cała i zdrowa".

22-latka broni tytułu wywalczonego przed rokiem. W wielkim finale z kwitkiem odprawiła wówczas liderkę światowego rankingu, Arynę Sabalenkę. W II rundzie bieżącej edycji zagra w czwartek z Egipcjanką Majar Szarif.

Zobacz również:

Magda Linette
Iga Świątek

Mało znany fakt z życia Linette. To był moment. Wielka miłość zmieniła wszystko

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Tenisistka w białym stroju i opasce na głowie pochyla głowę, zasłaniając twarz dłonią, sprawiając wrażenie zamyślenia lub zmęczenia.
Coco GauffTIZIANA FABI AFP
Tenisistka w pomarańczowym stroju dynamicznie przyjmuje pozycję obronną podczas meczu na niebieskim korcie, przygotowując się do odbicia nadlatującej piłki tenisowej.
Coco GauffDavid GrayAFP
Tenisistka w jasnym stroju sportowym z opaską na głowie ściska pięść w geście determinacji, na tle niebieskich krzeseł trybun i rozmytych sylwetek widzów.
Coco GauffWANG ZHAO AFP


Niesamowita wymiana na zakończenie meczu! "Tenis nie z tej ziemi"Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja