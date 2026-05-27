Incydent w Paryżu. Coco Gauff w tarapatach. Uruchomiono wariant awaryjny

Coco Gauff ma już za sobą I rundę trwającego Roland Garros. Bez większych turbulencji pokonała swoją rodaczkę Taylor Townsend 6:4, 6:0. Jak się jednak okazuje, nie uniknęła problemów przed wyjściem na kort.

Amerykanka miała poważne kłopoty z dotarciem na arenę zmagań. Samochód, którym podróżowała, ucierpiał w kraksie. W trybie awaryjnym została wezwana taksówka.

Coco Gauff w II rundzie Roland Garros. Ale nie bez przygód. "Limit pecha wyczerpałam już na starcie"

- Sytuacja wyglądała tak: szlaban miał pójść w górę i policjant dał kierowcy znak, że możemy jechać. Ale słupek blokujący wjazd wcale się nie schował. I wtedy w niego uderzyliśmy. Poczuliśmy uderzenie i w tym momencie rozlałam sok w całym samochodzie - relacjonowała na antenie stacji TNT.

- Rzuciłam tylko: "Dobra, możemy jechać dalej!". Ale kiedy wysiadłam, zobaczyłam, że samochód nie nadaje się do dalszej jazdy - dodała Gauff.

Wezwany naprędce taksówkarz podwiózł tenisistkę do Jean-Bouin. Tam czekał już inny samochód turniejowy. Szybko okazało się, że stresująca sytuacja nie wpłynęła na sportową dyspozycję Amerykanki.

- Pomyślałam sobie, że to może dobry omen - mówiła już wyraźnie rozbawiona. - Przynajmniej limit pecha wyczerpałam na starcie. To był dzień pełen wrażeń. Cieszę się, że jestem tu cała i zdrowa".

22-latka broni tytułu wywalczonego przed rokiem. W wielkim finale z kwitkiem odprawiła wówczas liderkę światowego rankingu, Arynę Sabalenkę. W II rundzie bieżącej edycji zagra w czwartek z Egipcjanką Majar Szarif.

