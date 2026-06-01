Incydent przed meczem Chwalińskiej w Paryżu. Sędzia ruszyła do pomocy

Maja Chwalińska po odpadnięciu z Rolanda Garrosa 2026 Igi Świątek została ostatnią przedstawicielką Polski w singlowej drabince tych wielkoszlemowych zmagań. 24-latka po pokonaniu kolejno Qinwen Zheng, Elise Mertens oraz Marii Sakkari przebojem wdarła się do 1/8 finału paryskiej rywalizacji.

Tam na Polkę czekała przedstawicielka gospodarzy Diane Parry, a spotkanie między zawodniczkami wyznaczono na 1 czerwca, miejscem gry stał się zaś kort centralny kompleksu RG.

Bolesny incydent z udziałem Svajdy. Sędzia od razu reagowała

Nim jednak Chwalińska i jej oponentka mogły się ze sobą zmierzyć, na Court Philippe Chatrier wyszli Flavio Cobolli oraz Zachary Svajda. Ich pojedynek okazał się bardzo zacięty i bywały momenty, że obaj panowie do ostatniej kropli potu walczyli o konkretne piłki.

Przykładem tego była sytuacja z trzeciego gema pierwsza seta, kiedy to Svajda przy stanie 15:0 dla siebie ruszył do kolejnego odbicia, ale zrobił to tak niefortunnie, że... wpadł w znajdujący się na podwyższeniu stołek sędzi.

Cała sytuacja wyglądała naprawdę groźnie, a reprezentant USA wręcz padł na ziemię zwijając się z bólu. Sama sędzia ruszyła od razu w jego stronę chcąc sprawdzić, czy stan gracza nie wymaga poważniejszej interwencji medycznej, ale ostatecznie - na szczęście - skończyło się tu jedynie na otartym łokciu.

Roland Garros: Flavio Cobolli w kolejnej rundzie

Triumf, po trzech godzinach i 21 minutach współzawodnictwa, padł ostatecznie łupem Cobolliego przy stanie 6:2, 6:3, 6:7 (3-7), 7:6 (7-5). Tym samym Włoch w kolejnym etapie Rolanda Garrosa zmierzy się z lepszym z pary Felix Auger-Aliassime - Alejandro Tabilo.

