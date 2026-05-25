Mówiąc o lekkim zjeździe, Hubert Hurkacz doprecyzował, z czego konkretnie to wynika. Czy tylko z upału? - Na pewno trochę energetycznie gorzej się czułem, więc wiedziałem, że muszę się odbudować. Oczywiście warunki były dzisiaj ciężkie, nie było łatwo grać - przyznał Wrocławianin.

Hubert Hurkacz o nowym trenerze: Myślę, że będziemy mieć wyniki

W pierwszej odpowiedzi, na pytanie Interii, istotne było też uściślenie, w czym przede wszystkim nasz tenisista upatruje też ważności zwycięstwa. Z jak dużą niewiadomą, po swoich niedawnych perypetiach ze zdrowiem, przyjechał do Paryża? Była w nim niepewność o to, w jakim stylu wejdzie w ten turniej?

- Pracując z nowym trenerem widzę na treningach, że są efekty tej pracy, ale z racji tego, że niedawno zaczęliśmy potrzeba czasu, żeby to wszystko zaczęło jeszcze lepiej funkcjonować w meczach - dodał 29-latek, na stałe mieszkający w Monako.

Niespodziewanie trudna sytuacja wyniknęła w czwartym secie, gdy przy stanie 5:3 Hurkacz już miał zabierać się za serwowanie o wygranie meczu. Nagle jednak sędzia zszedł ze swojej wieżyczki i rozpoczęła się przerwa, bowiem zasłabła jedna z osób i potrzebna była interwencja służb medycznych. Nie da się ukryć, że wybicie z rytmu nie jest niczym optymalnym.

- Takie przerwy zdarzały się już wcześniej. Na szczęście widziałem, że nic poważnego się nie stało i pan wyszedł o własnych siłach. To jest najważniejsze, ale pokazuje, że w takich warunkach zdecydowanie trzeba się nawadniać. Nie jest to idealna sytuacja przed gemem, w którym serwuję na wagę meczu. Po takiej dłuższej przerwie musiałem na nowo się skoncentrować - przyznał nasz gwiazdor, obecnie w roli krajowej męskiej rakiety numer dwa.

"Hubi" balansuje nad swego rodzaju przepaścią, bo ewentualnie wypadnięcie poza Top 100 miałoby fatalne skutki. Jeszcze wczoraj był 99., dziś na szczęście w aktualizowanym na żywo zestawieniu plasuje się wirtualnie na 88. miejscu. Zwycięstwem odbił się od poziomu, z jakiego nie musiał przebijać się od dawna.

- W sumie rankingi nie mają dla mnie większego znaczenia. Oczywiście nie grałem przez pół roku, więc teraz będę tylko zdobywał punkty. Dla mnie jednak najważniejsza jest gra sama w sobie. Jeśli będę dobrze grał, wtedy mogę wygrywać turnieje i punkty naturalnie będą przychodzi, a jeśli będę grał słabo, wtedy skutki będą inne - spokojnie, bez nerwów, wyłuskał sedno sprawy sportowiec.

Hurkacz poznał kolejnego rywala. "Bardzo dobry, ciekawe wyzwanie"

Zaznaczył, że bardzo optymistycznie dla niego rozpoczęła się praca z nowym trenerem, którym został Francuz Gilles Cervava.

- Ogólnie pracujemy nad całokształtem gry, żeby na każdej nawierzchni była lepsza i bardziej agresywna. Dopiero tak naprawdę zaczęliśmy współpracować, ale jestem bardzo zadowolony z tego, jak to od początku wygląda. Myślę, że w przyszłości będziemy mieli dobre wyniki - zapowiada "Hubi".

Przed Polakiem bardzo wymagający sprawdzian, bo w drugiej rundzie naprzeciw stanie Frances Tiafoe. Ten duet już wielokrotnie mierzył się w tourze, a minimalnie lepszy bilans (4-3) ma Amerykanin.

- To bardzo dobry zawodnik, od wielu lat jest w czołówce. Ma bardzo dobry bekhend, też potrafi dobrze i agresywnie grać, więc będzie ciekawe wyzwanie - ocenia.

Konsultantem Polaka nadal pozostaje słynny Ivan Lendl, ośmiokrotny triumfator Wielkich Szlemów, legenda tego sportu lat 80.

- Czasami rozmawiamy. Gdy teraz zaczęliśmy pracę z nowym trenerem, to od tego czasu jeszcze nie mieliśmy okazji się zobaczyć. Jednak na pewno Ivan jest postacią niezwykłą, ma ogromną wiedzę i cieszę się, że mam z nim super relacje - podkreślił.

Z Paryża - Artur Gac

Hubert Hurkacz Pawel Andrachiewicz Newspix.pl

