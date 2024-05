Hubert Hurkacz pod ścianą, ale jaka reakcja Polaka. 6:0 i 6:3, mistrz Wimbledonu pokonany

Pięciosetowy pojedynek Huberta Hurkacza. Zaskakujące problemy Polaka

Początek spotkania zupełnie nie wskazywał na to, by Hurkacz miał jakiekolwiek problemy w potyczce z Mochizukim. Najpierw nasz reprezentant wygrał gema przy swoim podaniu, a chwilę później przełamał Japończyka i wyszedł na prowadzenie 2:0. Po nieudanym starcie rywal zerwał się do walki i szybko odrobił straty. W szóstym gemie Polak miał break pointa, by wrócić do dwugemowej przewagi, ale nie powiodła się ta sztuka. Po kilku minutach to Hubert musiał się bronić przed utratą podania. Shintaro spychał wrocławianina do defensywy i doczekał się przełamania. 27-latek miał jeszcze szansę, by wyrównać stan seta, ale ostatecznie Mochizuki wygrał go 6:4.