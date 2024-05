Hubert Hurkacz miał szczęście w losowaniu. Nadchodzi hit z Nadalem

Losowanie drabinek turniejowych na French Open zaplanowano na 23 maja. Tenisiści z całego świata liczyli na dobre rezultaty - mieli nadzieję na to, że nie trafią na kogoś z czołówki już w pierwszych meczach. Wśród pań wiadomo już, że Iga Świątek na swoją największą zmorę, czyli Jelenę Ostapenko, trafi dopiero w ewentualnym półfinale . W przypadku Huberta Hurkacza sprawa nie była już taka prosta.

To czeka Huberta Hurkacza na Roland Garros

Jeśli Hubert Hurkacz doszedłby do ćwierćfinału i w nim pokonał Jannika Sinnera, mógłby zawalczyć o finał m.in. z Carlosem Alcarazem (3. ATP), Andriejem Rublowem (6. ATP) czy Stefanosem Tsitsipasem (9. ATP) .

Na szczęście daleko znalazł się ostatni pogromca Hurkacza, czyli Tommy Paul (14. ATP). Amerykanin trafił za to do wspólnej ćwiartki z Novakiem Djokoviciem. Szykuje się jednak o wiele więcej sensacyjnych meczów i to już w pierwszej rundzie.