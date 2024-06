Jasmine Paolini i dziennikarz Interii. Szalony koniec konferencji prasowej

Najpierw bardzo optymistyczny sygnał wysłała w Australii, gdzie zmagania zakończyła na czwartej rundzie. A teraz, w Paryżu, spisuje się doprawdy spektakularnie. W środę sama zapracowała sobie na to, że ogarnęło ją niewyrażone szczęście. Po raz pierwszy w karierze awansowała do najlepszej czwórki jednego z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych świata. A do tego już wiadomo, że zanotuje spektakularny awans w rankingu WTA. Już teraz stało się jasne, że w najnowszym zestawieniu znajdzie się minimum na 10. miejscu.

Gdy na sali zostali już tylko włoscy dziennikarza, postanowiłem podjąć swoją próbę. Podniosłem rękę, mikrofon trafił do mnie i zapytałem w języku angielskim, czy mógłbym zadać Paolini dwa pytania w języku polskim. Jasmine od razu się uśmiechnęła, koordynatorka medialnego spotkania zapytała zawodniczkę, czy nie ma z tym problemu, na co zareagowała twierdząco.

Jasmine Paolini po polsku: "Może być ciężko". Po czym wywiązał się dialog

- Identyfikuję się z Polską, pewnie. Jak byłam mała, to co roku jeździłam do babci. Pamiętam dużo rzeczy z tamtego okresu - zamyśliła się i na chwilę "wrzuciła" język angielski. - Nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. Mam z tamtego okresu wiele... - i w tym momencie zaczęła szukać właściwego słowa, a z pomocą przyszli włoscy dziennikarze.