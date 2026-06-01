Dotychczas Maja Chwalińska ani razu nie znalazła się w głównej drabince turnieju French Open. Sytuacja zmieniła się przy okazji tegorocznej edycji paryskiego wielkoszlemowego turnieju. Tenisistka z Dąbrowy Górniczej przebrnęła bowiem przez wszystkie etapy kwalifikacji, meldując się w zasadniczej części imprezy.

To co stało się później, przerosło jednak wszelkie oczekiwania. W pierwszej rundzie Chwalińska trafiła na mistrzynię olimpijską z 2024 roku - Qinwen Zheng. Chińska tenisistka niespodziewanie pożegnała się z French Open już w pierwszej rundzie.

Kolejną tenisistką, która stanęła na drodze Polki, była Elise Mertens. 21. rakieta świata również nie dała rady powstrzymać Chwalińskiej. 24 latka osiągnęła historyczny wynik, meldując się w 3. rundzie French Open. Tam stanęła naprzeciw kolejnej gwiazdy światowego tenisa - Marii Sakkari. Zapowiadało się, że będzie to ostatni mecz Chwalińskiej w tegorocznej edycji Rolanda Garrosa. Polka zdołała jednak odwrócić losy rywalizacji, odprawiając z kwitkiem grecką tenisistkę. Jej paryski sen trwał nadal.

Chwalińska zwróciła się do kibiców. "Wcale mnie to nie dziwi"

W 4. rundzie French Open Maja Chwalińska trafiła na inną rewelację tegorocznej edycji French Open - ulokowaną na 92. miejscu w rankingu WTA Diane Parry. Chwilę wcześniej francuska tenisistka wyrzuciła za burtę obecną "szóstkę" rankingu WTA - Amandę Anisimową.

Pierwszy set polsko-francuskiego pojedynku rozpoczął się od dość wyrównanych wymian. Przy stanie 4:3 tenisistka z kraju nad Wisłą zdołała jednak przełamać swoją przeciwniczkę. Była to decydująca akcja, bowiem następny gem również padł łupem Polki.

Początek drugiego seta ponownie zwiastował dość wyrównaną grę. Chwalińska znów zaczęła jednak przejmować inicjatywę, co przyniosło jej przełamanie przy stanie 2:2. Od tego czasu dalsze losy meczu układały się wyłącznie pod dyktando tenisistki z kraju nad Wisłą. Reprezentantka gospodarzy została całkowicie zdemolowana.

Po zakończeniu spotkania Polka naturalnie udzieliła krótkiego wywiadu, w którym próbowała opisać swoje odczucia względem historycznego awansu do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju im. Rolanda Garrosa.

Czysta radość. Nie spodziewałam się tego zaczynając turniej. Jestem bardzo wdzięczna za to, że mogę tu wciąż być. [...]. Widziałam, że chcieliście, żeby to rywalka wygrała i wcale mnie to nie dziwi. Ale było też całkiem sporo polskich flag. Dziękuję za wspieranie nas z szacunkiem, była naprawdę świetna atmosfera.

