Historyczny sukces Chwalińskiej, organizatorzy Roland Garros reagują. Jest komunikat

Tomasz Chabiniak

Maja Chwalińska kontynuuje podbój Paryża. Po trzech meczach wygranych w eliminacjach przyszły już trzy w drabince głównej. Polka ma na rozkładzie znakomite nazwiska - Qinwen Zheng, Elise Mertens i od dziś Marię Sakkari. Zaraz po ostatniej wymianie posypały się wpisy z turniejowego konta na X. French Open komunikuje swoim obserwującym, jak cenne jest to zwycięstwo.

Maja Chwalińska odbijająca piłkę tenisową rakietą podczas meczu z Marią Sakkari na korcie ziemnym, 30.05.2026
Maja Chwalińska w meczu z Marią Sakkari, 30.05.2026 r.

Niesamowita historia Mai Chwalińskiej w tegorocznym Rolandzie Garrosie zdaje się nie mieć końca. Polka przeskakuje kolejne wysokie poprzeczki, na "dzień dobry" w drabince głównej wyeliminowała Qinwen Zheng, następnie Elise Mertens, a w sobotę Marię Sakkari. Odwróciła losy rywalizacji z Greczynką, bo pierwszego seta przegrała 1:6. Potem jednak było 6:3 i 6:2.

Mecz zakończył się o 13:16. Szybko French Open wrzuciło na swój profil na X reakcję Polki z perspektywy pierwszego rzędu trybun. O jej łzach, schowaniu twarzy w dłoniach i odrzuceniu rakiety pisaliśmy pod tym linkiem.

Uwierz w to, Maja!
napisał turniej

To był pierwszy z komunikatów, ale niebawem nadeszły kolejne. Za chwilę pojawił się filmik z ostatniej wymiany, po której widać te same emocje naszej rodaczki, ale z perspektywy kamery telewizyjnej.

W kolejnym poście opublikowano słowa Chwalińskiej o Idze Świątek. "Polska duma. Jeśli mowa o sukcesie w Paryżu, to Maja ma szczęście mieć bardzo doświadczoną mentorkę!" - wspomniano o Raszyniance.

O 13:52 sekwencję zamknął post z tradycyjną grafiką pomeczową, na której widać dokładny wynik. "Droga marzeń trwa" - czytamy.

24-latka dostała się zatem do drugiego tygodnia wielkoszlemowego. W czwartej rundzie (czyli inaczej mówiąc 1/8 finału) zmierzy się z Amandą Anisimovą lub Diane Parry.

