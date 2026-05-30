Historyczny sukces Chwalińskiej, organizatorzy Roland Garros reagują. Jest komunikat

Niesamowita historia Mai Chwalińskiej w tegorocznym Rolandzie Garrosie zdaje się nie mieć końca. Polka przeskakuje kolejne wysokie poprzeczki, na "dzień dobry" w drabince głównej wyeliminowała Qinwen Zheng, następnie Elise Mertens, a w sobotę Marię Sakkari. Odwróciła losy rywalizacji z Greczynką, bo pierwszego seta przegrała 1:6. Potem jednak było 6:3 i 6:2.

Mecz zakończył się o 13:16. Szybko French Open wrzuciło na swój profil na X reakcję Polki z perspektywy pierwszego rzędu trybun. O jej łzach, schowaniu twarzy w dłoniach i odrzuceniu rakiety pisaliśmy pod tym linkiem.

Uwierz w to, Maja!

To był pierwszy z komunikatów, ale niebawem nadeszły kolejne. Za chwilę pojawił się filmik z ostatniej wymiany, po której widać te same emocje naszej rodaczki, ale z perspektywy kamery telewizyjnej.

W kolejnym poście opublikowano słowa Chwalińskiej o Idze Świątek. "Polska duma. Jeśli mowa o sukcesie w Paryżu, to Maja ma szczęście mieć bardzo doświadczoną mentorkę!" - wspomniano o Raszyniance.

O 13:52 sekwencję zamknął post z tradycyjną grafiką pomeczową, na której widać dokładny wynik. "Droga marzeń trwa" - czytamy.

24-latka dostała się zatem do drugiego tygodnia wielkoszlemowego. W czwartej rundzie (czyli inaczej mówiąc 1/8 finału) zmierzy się z Amandą Anisimovą lub Diane Parry.

Maja Chwalińska z finansowym rekordem w karierze





