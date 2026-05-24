Tegoroczne występy Magdy Linette (57. WTA) na mączce nie wlewały zbyt wielkiego optymizmu przed startem w Roland Garros. Nasza reprezentantka wygrała zaledwie jedno z czterech rozegranych spotkań. Szczególnie bolesna okazała się porażka w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie. Zdołała wówczas ugrać zaledwie trzy gemy w starciu z Tatjaną Marią. Po raz ostatni Polka zameldowała się w drugiej fazie wielkoszlemowych zmagań w Paryżu w 2022 roku. Od tamtej pory trzykrotnie przegrywała w meczach otwarcia.

Czwartkowe losowanie drabinki przydzieliło 34-latce w pierwszej rundzie utalentowaną Czeszkę - Terezę Valentovą (43. WTA). Reprezentantka naszych południowych sąsiadów wygrała juniorski Roland Garros dwa sezony temu, pokonując w finale swoją rodaczkę - Laurę Samson. Valentova zgarnęła wtedy dublet, bowiem w deblu triumfowała w parze z Renatą Jamrichovą. To Tereza przystępowała do niedzielnego spotkania w roli zdecydowanej faworytki. Zwyciężczyni tej potyczki miała trafić na Jelenę Ostapenko albo Ellę Seidel.

Magda Linette kontra Tereza Valentova w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Linette. W pierwszych minutach obie tenisistki pewnie utrzymywały własne podania. Wszystko zmieniło się w czwartym gemie. Wówczas Polka przejęła inicjatywę od returnu i w znakomitym stylu przełamała rywalkę do zera. Chwilę później Magda potwierdziła przewagę breaka, dzięki czemu zrobiło się 4:1 dla Poznanianki. Niestety w trakcie siódmego rozdania zobaczyliśmy pierwszy słabszy fragment w wykonaniu 34-latki. Po błędzie na długość zobaczyliśmy piłkę na powrotne przełamanie dla Valentovej. Podczas kluczowej akcji Poznanianka nie popisała się przy siatce.

Następnie Tereza wyrównała na 4:4 i gra o zwycięstwo w secie została tak naprawdę zainaugurowana na nowo. W jedenastym gemie nastały kolejne problemy po stronie Linette. Początkowo posiadała okazje na szóste "oczko", ale w dalszej fazie obserwowaliśmy break pointy dla Czeszki. Niestety, przy trzecim Magda wyrzuciła bekhend poza kort i dzięki temu reprezentantka naszych południowych sąsiadów serwowała po triumf w premierowej odsłonie. Polka walczyła do końca, wypracowała sobie nawet piłkę na tie-breaka. Ostatecznie set zakończył się jednak wynikiem 7:5 na korzyść 43. rakiety świata.

Linette zaczęła drugą część potyczki od utrzymanego podania, ale po zmianie stron dwa "oczka" powędrowały na konto Czeszki. Magda szybko zniwelowała różnicę przełamania, jednak nie nacieszyła się tym faktem zbyt długo. Chwilę później zrobiło się 4:2 dla Valentovej. Mimo trudnej sytuacji, Polka się nie poddawała. Wygrała trzy kolejne gemy i nagle to Tereza znalazła się w sytuacji, kiedy to musiała zachować własny serwis, by pozostać w grze o zwycięstwo w drugiej odsłonie. Poznanianka poszła za ciosem i dorzuciła czwarte "oczko" z rzędu. Wykorzystała słabszy fragment przeciwniczki - wynikiem 6:4 doprowadziła do trzeciej partii.

Decydująca faza rywalizacji rozpoczęła się od przełamania na korzyść Czeszki. Po zmianie stron Polka odrobiła stratę, ale w trzecim gemie zobaczyliśmy niepokojące obrazki po stronie Linette. Magda przykucnęła na korcie i po każdym kolejnym punkcie dawała jasny sygnał, że ma problemy zdrowotne. Zdołała dorzucić drugie "oczko", a następnie udała się w kierunku ławeczki, gdzie otrzymała pomoc medyczną. Fizjo zajęła się okolicami kolana 34-latki.

Po powrocie na kort Tereza wyraźnie miała problem z uzyskaniem właściwego rytmu, szybko zrobiło się 0-40 z perspektywy Czeszki. Przy drugim break poincie Linette posłała znakowity return i wyszła na 3:1. W trakcie następnego rozdania Polka prowadziła 30-0, ale potem znów dały o sobie znać ogromne problemy z poruszaniem się, momentami serwowała z dołu. Poznanianka kulała i ostatecznie została przełamana. Festiwal breaków trwał, po zmianie stron zobaczyliśmy rezultat 4:2 dla naszej reprezentantki. Valentova wciąż miała problem odnaleźć się w chaosie, jaki zapanował na korcie.

Od siódmego rozdania Tereza zaczęła grać solidniej i doprowadziła do wyniku 4:4. W dziewiątym gemie Czeszka miała chrapkę na trzecie "oczko" z rzędu, ale ostatecznie Magda powróciła na prowadzenie oraz postawiła rywalkę pod presją. Wyżej notowana tenisistka wyrównała stan rywalizacji, a potem miała 40-15 na returnie. Mimo to Linette zagwarantowała sobie co najmniej tie-breaka. Finalnie zobaczyliśmy decydującą rozgrywkę, która w trzecim secie u pań na Szlemie toczy się do 10 wygranych punktów. W pewnym momencie było już 5-1 dla Magdy, ale potem Valentova zaczęła gonić i wyrównała na 7-7. Kluczowy fragment padł łupem Poznanianki. Po trzecim meczbolu 34-latka triumfowała 5:7, 6:4, 7:6(9) po 178 minutach gry.

Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca.

Magda Linette IZHAR KHAN AFP

Tereza Valentova Paul Miller AFP

Jelena Ostapenko Patrick HAMILTON AFP





