Godziny do finału Chwalińskiej, a tu taka deklaracja Tuska. "Jestem już umówiony"

French Open to impreza, która zajmuje wyjątkowe miejsce w sercach polskich kibiców. Wszystko za sprawą poczynań Igi Świątek, która aż cztery razy wznosiła triumfalnie ku niebu wielkoszlemowe trofeum, stając się jednocześnie jedną z największych gwiazd paryskiego turnieju.

Edycja z 2026 roku zapisze się jednak w pamięci Polaków z zupełnie innego powodu. Tym razem bohaterką niesamowitej historii została Maja Chwalińska. Polka po raz pierwszy w karierze przeszła kwalifikacje do głównej drabinki French Open, a następnie rozpoczęła historyczny marsz przez dalsze fazy turnieju.

Donald Tusk przemówił ws. finału Chwalińskiej. "Jestem zakochany"

Dzień przed finałowym starcie Mai Chwalińskiej Tusk przebywał na Szczycie Unii Europejskiej. W drodze powrotnej dziennikarze mieli okazję zadać kilka pytań premierowi. Nie zabrakło oczywiście wątku starcia, na które z zapartym tchem czeka każdy polski kibic.

- Już jestem umówiony (na oglądanie finału red.) z żoną, wnuczkami i wnukami [...]. Szczerze nie wierzyłem, że to jest możliwe. Pani Maja jest też przesympatyczną osobą, wszystkich ujęła skromnością. Ja jestem zakochany, może nie powinienem tego słowa użyć, ale zakochałem się tak bezwarunkowo. Kapitalnie gra. [...]. Nie jestem ekspertem, ale sami chyba widzicie, że gra wyjątkowo i zupełnie inaczej niż w czasach, w których liczy się głównie siła. Tutaj są i finezja, i pomysł, i determinacja. Tak, będę oglądał i trzymał kciuki - mówił wyraźnie podekscytowany Tusk.

Donald Tusk nie stroni od sportowej rywalizacji najwyższego szczebla. Już nie raz mogliśmy podziwiać, jak urzędujący obecnie premier RP gorliwie kibicował sportowcom z kraju nad Wisłą. Dobrym przykładem są bardzo popularne sceny, które miały miejsce podczas letnich IO 2024. Wówczas Tusk żywiołowo dopingował finałowy bieg Aleksandry Mirosław, która wywalczyła złoty medal imprezy czterolecia. Można się więc spodziewać, że i tym razem towarzyszyć mu będą podobne emocje.

Maja Chwalińska zmierzy się z Mirrą Andriejewą w finale French Open 2026. Mecz ten rozegrany zostanie 6 czerwca o godzinie 15:00.

Maja Chwalińska Photo by ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP AFP

Premier RP Donald Tusk Anita Walczewska/East News East News

Maja Chwalińska DIMITAR DILKOFF AFP





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