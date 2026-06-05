Godziny do finału Chwalińskiej, a tu taka deklaracja Tuska. "Jestem już umówiony"
Maja Chwalińska dokonała niemożliwego. Jako kwalifikantka dotarła ona do finału wielkoszlemowego turnieju im. Rolanda Garrosa. Sukces 24-letniej Polki wprawił w osłupienie niemal cały świat, wykraczając daleko poza sportowe ramy. O zbliżający się pojedynek Chwalińskiej zapytany został premier Rzeczypospolitej Polski Donald Tusk. Pokusił się on o wielkie słowa uznania oraz ważną deklarację ws. finału French Open.
French Open to impreza, która zajmuje wyjątkowe miejsce w sercach polskich kibiców. Wszystko za sprawą poczynań Igi Świątek, która aż cztery razy wznosiła triumfalnie ku niebu wielkoszlemowe trofeum, stając się jednocześnie jedną z największych gwiazd paryskiego turnieju.
Edycja z 2026 roku zapisze się jednak w pamięci Polaków z zupełnie innego powodu. Tym razem bohaterką niesamowitej historii została Maja Chwalińska. Polka po raz pierwszy w karierze przeszła kwalifikacje do głównej drabinki French Open, a następnie rozpoczęła historyczny marsz przez dalsze fazy turnieju.
Na swojej drodze pokonała kolejno Qinwen Zheng, Elise Mertens, Marię Sakkari, Diane Parry, Annę Kalinską oraz Dianę Sznajder. Dzięki tej imponującej serii zwycięstw sensacyjnie zameldowała się ona w finale wielkoszlemowej imprezy, w którym to zmierzy się z kolejną piekielnie trudną rywalką - Mirrą Andriejewą.
Donald Tusk przemówił ws. finału Chwalińskiej. "Jestem zakochany"
Sukcesy polskiej tenisistki już dawno wykroczyły poza ramy sportowego świata. Po triumfie w półfinale wielkoszlemowej imprezy gratulacje Chwalińskiej złożył m.in. premier Rzeczypospolitej Polski Donald Tusk. Nie był on zresztą jedynym polskim politykiem, który zabrał głos ws. poczynań tenisowej rewelacji z kraju nad Wisłą.
Dzień przed finałowym starcie Mai Chwalińskiej Tusk przebywał na Szczycie Unii Europejskiej. W drodze powrotnej dziennikarze mieli okazję zadać kilka pytań premierowi. Nie zabrakło oczywiście wątku starcia, na które z zapartym tchem czeka każdy polski kibic.
- Już jestem umówiony (na oglądanie finału red.) z żoną, wnuczkami i wnukami [...]. Szczerze nie wierzyłem, że to jest możliwe. Pani Maja jest też przesympatyczną osobą, wszystkich ujęła skromnością. Ja jestem zakochany, może nie powinienem tego słowa użyć, ale zakochałem się tak bezwarunkowo. Kapitalnie gra. [...]. Nie jestem ekspertem, ale sami chyba widzicie, że gra wyjątkowo i zupełnie inaczej niż w czasach, w których liczy się głównie siła. Tutaj są i finezja, i pomysł, i determinacja. Tak, będę oglądał i trzymał kciuki - mówił wyraźnie podekscytowany Tusk.
Donald Tusk nie stroni od sportowej rywalizacji najwyższego szczebla. Już nie raz mogliśmy podziwiać, jak urzędujący obecnie premier RP gorliwie kibicował sportowcom z kraju nad Wisłą. Dobrym przykładem są bardzo popularne sceny, które miały miejsce podczas letnich IO 2024. Wówczas Tusk żywiołowo dopingował finałowy bieg Aleksandry Mirosław, która wywalczyła złoty medal imprezy czterolecia. Można się więc spodziewać, że i tym razem towarzyszyć mu będą podobne emocje.
Maja Chwalińska zmierzy się z Mirrą Andriejewą w finale French Open 2026. Mecz ten rozegrany zostanie 6 czerwca o godzinie 15:00.