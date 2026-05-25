Czołowi tenisiści świata dopięli swego, choć ostatecznie nie mamy potężnego kryzysu w Paryżu, bo nie doszło do bojkotu, o którym także się spekulowało. Protest zawodniczek i zawodników został zainaugurowany w piątek i sobotę, gdy ograniczyli oni swoją aktywność medialną, każdy do 15 minut.

Magda Linette: Nie jesteśmy chciwi, ale absolutnie nie mamy głosu

O co chodzi?

Ów kwadrans ma symbolizować 15 procent przychodów, które organizatorzy turniejów wielkoszlemowych przeznaczają na nagrody finansowe. Zdaniem środowiska zawodniczego w obecnej sytuacji to za mało, stąd pojawił się głośny i widoczny sprzeciw, którego nie sposób było zamieść pod dywan. Dla włodarzy Wielkich Szlemów to oczywiście nic dobrego pod względem wizerunkowym.

Warto zaznaczyć, że w tym roku pula nagród na Rolandzie Garrosie wzrosła o 9,5 procenta. Jest to jednak nieporównywalne do znacznie większego wzrostu na US Open oraz Australian Open, gdzie ten skok wynosi odpowiednio 20 i 16 procent.

Postulat zawodników, o którym mówi się najgłośniej, dotyczy tego, aby we Francji dążyć do 22 procent udziału w przychodach. Kwota ma proporcjonalnie iść w górę z każdym rokiem, osiągając żądany stan w 2030 roku. Jak na tę sprawę patrzy Magda Linette, 34-letnia zawodniczka, już bardzo mocno doświadczona w zawodowym tourze?

Mimo ogromnego zmęczenia po meczu z Tereza Valentovą, w którym jej heroiczna walka została nagrodzona przerwaniem trzyletniej serii porażek już w pierwszej rundzie, Linette postanowiła obszernie odnieść się do tej kwestii.

Okazuje się, że zagadnienie jest dużo szersze, jak wynika z optyki przedstawionej przez Linette.

- Myślę, że główna kwestia, którą musimy sobie wyjaśnić jest taka, że my nie mamy absolutnie żadnego słowa i wpływu na nic, co robią Wielkie Szlemy. Więc wymyślić coś, co tak naprawdę choć trochę zwróci uwagę, by chociażby chcieli z nami porozmawiać o niektórych rzeczach, jest bardzo trudne - powiedziała nasza gwiazda.

- Nawet kiedy ja już byłam Players Council próbowaliśmy wymyślić coś, by chociaż być częścią jakiejkolwiek konwersacji. Nie mamy wpływu też na to, czy gramy w niedzielę. Nagroda pieniężna nie wzrosła po tym, gdy mamy dodatkowy jeden dzień, podczas gdy kontrakty sponsorskie, już nie mówiąc o prawach do meczów w telewizji, są dużo większe. Nie wzrosło to proporcjonalnie do tego, co zostało zdobyte przez Wielkie Szlemy - tłumaczy.

Wobec powyższego Poznanianka nie pozostawiła żadnej wątpliwości, jaki jest jej stosunek do tego oddolnego ruchu wielkich gwiazd, na czele z Igą Świątek.

- Ja absolutnie też wspieram tę inicjatywę. Myślę, że można było lepiej tłumaczyć dlaczego, ponieważ na Wielkich Szlemach mamy też mniej możliwości sami zarabiać. Nie możemy mieć naszywek, nie możemy wstawiać postów, które wspominają, że jesteśmy na Roland Garros. Więc również w ten sposób jesteśmy bardzo mocno ograniczeni. Nie mamy absolutnie niczego do powiedzenia, więc ważne było, aby pokazać, że potrafimy się zjednoczyć. Jedność była jedną z najtrudniejszych rzeczy. Mam nadzieję, że choć trochę Wielkie Szlemy się zmartwiły i coś się wydarzy. Sponsorzy też chcą, żeby zawodnicy z Top 10 byli obecni na spotkaniach z mediami, wypełniając swoje zobowiązania, więc to na pewno wzbudziło zainteresowanie - stwierdziła.

Zdając sobie sprawę, że w takich sytuację uwagę zawsze najbardziej ogniskują kwestie finansowe, próbowała odwrócić jej zdaniem krzywdzącą narrację.

- Nie chcę, by wybrzmiało to tak, że jesteśmy chciwi i chcemy po prostu więcej pieniędzy niż zarabiamy, ale chociażby chcemy mieć jakikolwiek udział w rozmowach i negocjacjach, walcząc o swoje prawa - przedstawiła sprawę 34-letnia zawodniczka.

Linette swoją przeciwniczkę w 2. rundzie pozna dzisiaj. Trafi na lepszą z pary Jelena Ostapenko - Ella Seidel.

Z Paryża - Artur Gac

