Głośny obrazek z Paryża. Mistrzyni Rolanda Garrosa złożyła podpis. Już dziękują

Tomasz Chabiniak

Formuła 1 w nadchodzący weekend przyjedzie na Circuit Gilles Villeneuve w Kanadzie, ale wydaje się, że tamtejsza "Ściana mistrzów", czyli szykana przed prostą startową nie będzie tą, o której w najbliższych dniach sportowy świat usłyszy najmocniej. Konkurencja pojawiła się z Paryża. Organizatorzy Rolanda Garrosa wprowadzili nowość.

Coco Gauff podpisuje Ścianę Mistrzów; obok kadr, gdzie sięga do szafki z drugą kobietą o jasnych włosach.
W ramce: Coco Gauff składająca podpis na Ścianie MistrzówTim ClaytonGetty Images

Zostały dni do rozpoczęcia rywalizacji w turnieju głównym Rolanda Garrosa. Eliminacje już trwają, a najlepsze tenisistki świata przygotowują się do drugiej tegorocznej imprezy wielkoszlemowej i jednocześnie zakończenia części sezonu na kortach ziemnych. Paryscy organizatorzy wprowadzili nowość, tzw. "ścianę mistrzów".

Nie brakuje klasycznej listy zwycięzców, znamy takie rozwiązanie chociażby z Wimbledonu. Pokazali się na jej tle trzykrotny triumfator French Open Novak Djoković i zeszłoroczna zwyciężczyni Coco Gauff. Serb wskazał na puste pole przy "2026". Z pewnością chciałby w stolicy Francji sięgnąć po 25. tytuł "Grand Slama". Oczywiście "show" na rozpisce "kradnie" Rafael Nadal, wygrany z lat 2005-2008, 2010-2014, 2017-20 i 2022.

Z kolei Amerykanka pokazała na swoje nazwisko, podkreślając wiktorię sprzed dwunastu miesięcy.

Prezentacja przy liście nie była jedyną aktywnością dla "Nole" i Coco. Podpisali oni także specjalne prostopadłościany ze swoimi nazwiskami. Miejsc jest dużo więcej, więc w najbliższej przyszłości dojdą zapewne kolejne podpisy.

Gauff towarzyszyła dyrektorka turnieju Amelie Mauresmo. Wszystko nagrano i wrzucono na profil na X.

Wyraźnie widać, że Mauresmo zależy na poprawieniu atrakcyjności "tunelu" przeprowadzającego na kort im. Philippe'a Chatriera. Wzorem może być chociażby Australian Open z interaktywnymi panelami pokazującymi wcześniejszych czempionów.

Celebrowanie zwycięzców turniejów z przeszłości i teraźniejszości. Dziękujemy Coco i Nole za podpisanie naszej nowej Ściany Mistrzów
Roland Garros na X

Tenisistka w jasnym stroju sportowym z opaską na głowie ściska pięść w geście determinacji, na tle niebieskich krzeseł trybun i rozmytych sylwetek widzów.
Coco GauffWANG ZHAO AFP
Tenisista w czerwonej koszulce i białej czapce wyciera twarz przedramieniem podczas meczu, w tle rozmyte sylwetki publiczności.
Novak DjokovićVALENTIN FLAURAUDAFP
Zawodniczka tenisa ziemnego w czerwonym topie i białej spódnicy z rakietą w lewej dłoni wykonuje gest wzruszenia ramionami, stojąc na korcie podczas meczu.
Coco GauffCHARLY TRIBALLEAU AFP


