Jasmine Paolini stoi przed ogromną szansą w Paryżu. Tenisistka w półfinale wielkoszlemowego turnieju wyeliminowała z gry młody talent, reprezentantkę Rosji Mirrę Andriejewę 6:3, 6:1 . "Jestem szczęśliwa, jestem naprawdę szczęśliwa, to wspaniałe uczucie być w finale Wielkiego Szlema. Nie wiem, myślę, że to niemożliwe, ale to prawda. Bardzo się cieszę, że jestem w tym miejscu. Myślę, że jestem bardzo prostą osobą, lubię się uśmiechać i cieszyć, nic specjalnego. Zaczęłam grać w tenisa, gdy miałam 5 lat i tam zakochałam się w tym sporcie. Naprawdę lubię grać w tenisa, czuję się dobrze, kiedy gram, to część mojego życia" - wyznała po zwycięstwie sportsmenka.

