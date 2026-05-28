Hurkacz, po pytaniu Interii, już na wstępie konferencji nawiązał do sytuacji, która miała miejsce przed piątym setem starcia z Francesem Tiafoe. Polak wściekł się nie na żarty, widzą że jego rywal udaje się już na drugą w tym spotkaniu przerwę. Ze złości kopnął w słupek, a później wdał się w gorącą dyskusję z supervisorem, by dochodzić swoich racji.

Hubert Hurkacz: Czułem zrozumienie, ale nie było reakcji

Jak ta sytuacja dokładnie wyglądała z jego perspektywy?

- Tiafoe potrzebował przeciągać, więc gdybym był w podobnej sytuacji, to pewnie robiłbym tak samo. Bo czuł, że fizycznie nie jest z nim za dobrze - stwierdził Wrocławianin, wracający na wielką scenę po przewlekłych problemach ze zdrowiem.

Dopytany, czy pretensje, które zgłaszał spotkały się ze zrozumieniem, nasz zawodnik odparł: - Może ze zrozumieniem tak, ale z reakcjami nie - doprecyzował.

Generalnie ostatnie dwa lata były bardzo trudne dla Hurkacza. Walka z kontuzją i nad powrotem do formy jest czymś bardzo trudnym. Opowiedział, co w tym czasie było dla niego rzeczą najtrudniejszą, a zarazem największym wsparciem, z którego czerpał motywację.

- Teraz już jest wszystko na prosto, mogę grać i rywalizować, więc to jest najważniejsze. Oczywiście frustrujące jest dla mnie, gdy jednak mój poziom nie jest tam, gdzie chciałbym być. Cały czas czeka mnie dużo pracy, każdego dnia, by krok po kroku podążać naprzód - tłumaczył.

Przyznał, że szczególnie w zeszłym roku były chwile bardzo trudne. - Pojawiły się momenty zwątpienia, czy kiedykolwiek wrócę na kort i będę mógł rywalizować i czy będę zdrowy, bo przez wiele miesięcy nie mogłem praktycznie nic robić. Jeśli chodzi o wejście na kort, to przy niewielkim poruszaniu od razu pojawiał się duży ból - wyjaśnił Hurkacz.

Stwierdził, że jego podejście do życia oraz do siebie było niezwykle ważne w tym trudnym czasie. - Bardzo dużo z całym teamem, ale także fizjoterapeutami i lekarzami, pracowaliśmy bardzo ciężko. Był taki okres, że w sumie codziennie od 9 rano do godz. 21 non stop byliśmy zajęci pracą nad moim organizmem. To był trudny okres, a teraz rywalizując jestem w stanie docenić to wszystko, co robiłem. Może ciężko po takim meczu, natomiast jest to na pewno ważne - zawyrokował podopieczny trenera Gillesa Cervary.

Z Paryża - Artur Gac

Hubert Hurkacz Pawel Andrachiewicz Newspix.pl

Frances Tiafoe Pawel Andrachiewicz Newspix.pl





Casper Ruud - Karen Khachanov. Skrót meczu Polsat Sport