Francuzka przyglądała się Chwalińskiej. Wydała werdykt. "To największy atut"

Nie ma wątpliwości, że przed startem tegorocznego Roland Garros wszystkie oczy w kontekście polskich zawodniczek zwrócone były w kierunku Igi Świątek. Czterokrotna triumfatorka imprezy odpadła jednak z rywalizacji o tytuł w Paryżu już na etapie czwartej rundy, co w tej dekadzie jej się nie zdarzyło.

Smutek polskich kibiców zdecydowanie osładza jednak Maja Chwalińska. Rówieśniczka i przyjaciółka Igi zaczynała rywalizację od eliminacji, przez które przeszła bez straty seta. W kolejnych rundach pokonała trzy bardzo mocne rywalki, a więc: Qinwen Zheng, Elise Mertens i Marię Sakkari.

Cornet zachwycona Chwalińską. To jej największy atut

Po zwycięstwie z Greczynką przyszedł czas na starcie z Francuzką Diane Parry. To spotkanie było dla Mai bardzo ważne, bo mogła sobie zapewnić awans do ćwierćfinału turnieju. Ostatecznie tak właśnie się stało. Maja wygrała 6:3, 6:2 i tym samym powalczy o półfinał z Anną Kalinską.

Niespotykanym w obecnych czasach stylem gry Polki zachwyca się cały tenisowy świat. W tym gronie znalazła się Francuzka Alize Cornet. - Spisuje się świetnie, a w meczu z Parry najbardziej zaimponowała mi tym, jak zniosła presję - oceniła była 11. zawodniczka rankingu WTA cytowana przez Polski Związek Tenisowy.

- Po prostu grała swój tenis. Nie było widać po niej żadnego napięcia, stresu. Była na misji: wykonywała swoją pracę i zagrywała odpowiednie akcje we właściwych momentach. Uwielbiam różnorodność jej gry, to największy atut Chwalińskiej. Powinna iść za ciosem i niczego nie zmieniać, a wówczas może zajść jeszcze dalej - dodała 36-latka. Maja o półfinał zagra w środę o godzinie 11:00.

Maja Chwalińska





