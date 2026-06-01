Nieczęsto zdarza się, żeby kwalifikantki docierały do odległych etapów wielkoszlemowych turniejów. Zwykle ich przygoda z największymi tenisowymi imprezami kończy się bardzo wcześnie. Wyjątkiem od reguły jest jednak tenisistka z kraju nad Wisłą - Maja Chwalińska.

Paryski sen Chwalińskiej wciąż daleki był jednak od zakończenia. W 4. rundzie Rolanda Garrosa zmierzyła się ona z inną sensacją zmagań - Diane Parry. Reprezentanta gospodarzy starała się powstrzymać tenisistkę z Dąbrowy Górniczej. Ta jednak za każdym razem znajdowała sposób, aby zaskoczyć swoją przeciwniczkę. Ostatecznie Chwalińska pokonała Parry, meldując się tym samym w ćwierćfinale tegorocznej edycji French Open.

Francuzi nie zostawili suchej nitki na rywalce Chwalińskiej. "Nigdy nie wyszła na ten mecz"

Diane Parry była ostatnią Francuską na tym etapie paryskiego wielkoszlemowego turnieju. Fakt ten podkreślili dziennikarze popularnego portalu "L'Equipe". Jednocześnie w bardzo surowy sposób ocenili oni swoją rodaczkę.

- Diane Parry kompletnie nie sprostała wyzwaniu. Okazja była jednak dobra, ponieważ jej rywalką była 114. zawodniczka świata, Maja Chwalińska. 23-letnia Francuzka, sfrustrowana zmiennym stylem gry zaskakującej ją polskiej kwalifikantki. Zawodziła z forhendu, zagrała bardzo słaby mecz - piszą dziennikarze wspomnianego portalu. Jeszcze kilkukrotnie akcentowali oni w swojej relacji zmiany stylu gry. Były one kluczem do poniedziałkowego sukcesu tenisistki z kraju nad Wisłą.

Podobnie na porażkę Parry zareagowali także żurnaliści francuskiej filii "Eurosport". Oni także nie mieli litości dla swojej reprezentantki.

Diane Parry przegrała z Polką Mają Chwalińską 3:6, 2:6 w poniedziałek w 1/8 finału Rolanda Garrosa, sprawiając wrażenie, jakby nigdy nie wyszła na ten mecz. Poprzeczka okazała się zbyt wysoka. [...]. Francuzka „podarowała” rywalce ogromną liczbę punktów, popełniając aż 38 błędów (w tym 30 z forhendu), przy zaledwie 14 błędach Polki.

Nieco więcej uwagi Chwalińskiej poświęcili natomiast dziennikarze portalu "RMC Sport". Polka została przez nich określona mianem "niewzruszonej", a jej poczynania na paryskich kortach nazwano "wymarzoną przygodą". W przypadku Parry również podkreślili oni ogromną ilość niewymuszonych błędów, co w znacznym stopniu przyczyniło się do końcowej porażki francuskiej tenisistki.

Maja Chwalińska kontynuuje swój paryski sen. W ćwierćfinale wielkoszlemowych zmagań zmierzy się ona z Anną Kalinską, a więc 24. zawodniczką rankingu WTA.

