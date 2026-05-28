Francuzi sięgają do portfela. Tyle zapłacą Polce za sensację na Roland Garros

Magda Linette na mączce przeżywała już mnóstwo wzlotów i upadków. Na szczęście podczas tegorocznego Rolanda Garrosa ma póki co jedynie pozytywne wspomnienia. Za naszą rodaczką dwa trudne spotkania, ale najważniejsze, że zakończyła je jako zwyciężczyni. Po pokonaniu Terezy Valentovej, podopieczna Agnieszki Radwańskiej poszła za ciosem i w trzech setach triumfowała nad Jeleną Ostapenko.

W pewnym momencie wydawało się, iż Łotyszka wróci do gry po przegranej pierwszej partii, ponieważ w kolejnej triumfowała aż 6:2. Poznanianka nie dała się jednak złamać, dzięki czemu dojdzie do powtórki z marca i znów w ważnym turnieju zagra przeciwko Idze Świątek. Polscy kibice lepszego scenariusza nie mogli sobie wyobrazić. Oznacza to co najmniej jedną naszą rodaczkę w drugim tygodniu paryskich zmagań.

Magda Linette zarobiła już prawie 800 tysięcy złotych. Teraz czas na mecz ze Świątek

"Jestem tak zmęczona, że nie czuję nic obecnie. Jestem z siebie bardzo dumna, bo te dwa dni były dość wymagające żeby dojść do formy. Wyszłam i zagrałam naprawdę od początku bardzo fajny tenis, więc bardzo się z tego cieszę" - mówiła uśmiechnięta sportsmenka po dobrze wykonanej pracy. Humor poprawi się jej jeszcze bardziej, gdy zobaczy ile już pieniędzy zarobiła podczas tegorocznego turnieju. Za triumf na konto Magdy Linette wpłynie minimum 187 tysięcy euro.

W przeliczeniu na polską walutę to prawie 800 tysięcy złotych. A sama 34-latka zapewne nie chce na tym poprzestać. Marzy jej się wspomniana przez nas powtórka z imprezy z Miami. Iga Świątek była wtedy wielką faworytką, lecz ostatecznie poległa 6:1, 5:7, 3:6. Gdyby podopieczna Agnieszki Radwańskiej ponownie sprawiła niespodziankę, to wypłata urośnie do 285 tysięcy euro, czyli ponad miliona złotych.

Wtedy obie panie rywalizowały jednak na nawierzchni twardej. Teraz potyczka odbędzie się na mączce uwielbianej przez trzecią rakietę globu. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

