Fenomen Chwalińskiej uleciał. Wszyscy zapomnieli o jednym. Rosjanka ujawniła

W sobotę rano telewizja France TV do swojego śniadaniowego pasma, odpowiednika naszego "Halo tu Polsat", zaprosiła rodzimego dziennikarza sportowego, który w zaplanowanej części zaczął opowiadać o Mai Chwalińskiej. Widok był niesamowity, bo gdy mówił o tym, co Polka w swojej karierze przeszła, mina prowadzących i innych gości była taka, jakby kompletnie nie mogli w to uwierzyć.

Chwalińska wzięła na szachownicę Andriejewą. Rosjanka jak skołowana

Nas znów ogarniała duma, że jesteśmy Polakami, gdy już na początku "biało-czerwoni" na trybunach, a zapewne także wiele osób z tzw. neutralnej publiczności, zgotowało Mai prawdziwy aplauz. Gdy wychodziła na kort wiwatowano "Maja, Maja, Maja", a oklaskom nie było końca. Przypominało to rodzaj owacji po zwycięstwie, bo tak na wstępie finału należało oceniać to, co 24-latka z Dąbrowy Górniczej, a trenowana w Bielsku-Białej, zrobiła w tym turnieju.

Jeśli nie masz warunków fizycznych, tak jak Maja, do perfekcji wypracowujesz takie elementy swojego zawodowego kunsztu, które robią różnicę. I pierwsze akcje pokazały, że znów będziemy oglądać kapitalne skróty z niebywałą rotacją, slajsy oraz dropszoty. Jednocześnie już pierwszy gem pokazał, że stanęły naprzeciw siebie dwie godne rywalki. Przy pierwszej szansie na przełamanie nasza zawodniczka, po świetnym pierwszym podaniu, fantastyczny forhendem po linii doprowadziła do równowagi. Jednak faworyzowana przeciwniczka, prowadzoną przez legendę tenisa Conchitę Martinez, dopięła swego bardzo dobrym bekhendem.

To, że Polka potrafi przeciwstawić się sile rywalki, pokazała pierwsza akcja przy podaniu Andriejewej. Wydawało się, że Rosjanka może zrobić wszystko przy siatce, ale Polka fantastycznie przeczytała jej zagranie i z defensywy odpowiedziała znów kapitalnym forhendem wzdłuż linii. Drugi gem również pokazał, że Mirra jest zawodniczką bardzo "energetyczną" i psuje piłki, które wydają się być dla niej pewnymi punktami. W pewien sposób pomogła Mai, by ta od razu wzięła rewanż, a my tylko zacieraliśmy ręce.

"Balony wracają do mody" - zażartował jeden z obserwatorów, mając na myśli oczywiście wyróżniające Chwalińską zagrania, ale Andriejewa potrafiła w niekomfortowych akcjach akcentować swoje przewagi, oparte głównie na szybszych zagraniach.

Festiwal przełamań trwał w najlepszego, a ciężar dźwigania na swoich barkach finału widać było także po 19-latce z Krasnojarska. W ważnych momentach Polka nieustannie mogła liczyć na przychylność trybun, co bez przerwy było imponującą.

Wysyp błędów i coraz lepszy tenis w wydaniu Andriejewej

Fantastycznym momentem był piąty gem, w którym Polka zagrała znakomicie. Dwie ostatnie akcje to był tenis na stratosferycznym poziomie. Najpierw genialny skrót, a po nim ulubiony lobik. Zaś w kolejnej akcji do upadłego kontynuowane zagrania na bekhend Andriejewej. Skołowana Rosjanka cały czas była w gotowości, by pobiec wzdłuż linii, ale Maja wyrachowanie nie zmieniała kierunku, co po czwartym zagraniu przyniosło cudowny skutek. Wygrała "na sucho" gema, po raz pierwszy broniąc własne podanie.

Jak to możliwe, że Maja Chwalińska tak genialnie wytrzymuje trudy tego turnieju? - pytaliśmy siebie przed sobotnim spektaklem. Przecież rozegrała już dziewięć meczów, a wrażenie robiła dokładniejsza statystyka - wliczając mecze kwalifikacyjne, Polka spędziła na korcie 15 godzin i 44 minuty na kursie do finału. To więcej niż inni, nawet jakikolwiek mężczyzna! W dzisiejszym wywiadzie dla Interii ortopeda Mai Jan Paradowski zwrócił na ten aspekt uwagę, mówiąc: "Maja bardzo ciężko pracowała i postęp, który ja obserwuję w ostatnich miesiącach, właściwie w ostatnim roku, jest fenomenalny przede wszystkim w przygotowaniu motorycznym".

Każdy organizm ma jednak swój limit, zwłaszcza gdy gra się z tak wymagającą i również lotną na nogach rywalką. Od stanu 3:2 dla Mai wydarzenia na korcie zaczęły układać się pod dyktando Andriejewej. Coraz lepiej czytała grę Chwalińskiej, ale przede wszystkim wykorzystywała swoje naturalne atuty. Aż 14 niewymuszonych błędów tylko w pierwszym secie nie było dziełem przypadku. Rosjanka świetnie broniła, co także zmuszało Polkę do podejmowania większego ryzyka, które częściej przestało przynosić pozytywny skutek.

Rozwiń

Po niepokojącym przebiegu dwóch pierwszych gemów wiatr zmian powiał w trzecim, przy podaniu pierwszej rywalki Polki w tym turnieju z Top 10, co także nie było bez znaczenia. Wydawało się, że jeśli wrócić do gry, to tylko przełamując rywalkę przy stanie 0:2 i prowadząc 40:0. Niestety cała przewaga rozmyła się niczym deszczowe chmury, które zniknęły znad kortu centralnego. Sytuacja Chwalińskiej stała się arcytrudna.

"Dawaj Maja, dawaj" - skandowali kibice, a Polka chyba nigdy bardziej nie potrzebowała ich w tym turnieju. Zamiast przełomu, przyszedł dziewiąty z rzędu wygrany gem przez Rosjankę. Chwalińska przegrywała z trudami tego spektaklu, ale gdy przyszedł krytyczny moment meczu, pokazała cudowny charakter, przy stanie 0:5 wyszarpując dwa kolejne gemy.

Ta ułańska szarża jednak nie odmieniła biegu finału. Mirra udowodniła, że jej wielka kariera dopiero nabiera właściwego rozpędu. Pierwszy w karierze wygrany Wielki Szlem w wieku zaledwie 19 lat potwierdza, że mamy do czynienia z wybitnym talentem.

Z Paryża - Artur Gac

Maja Chwalińska Teresa Suarez EPA

Mirra Andriejewa THOMAS SAMSON AFP





Wyjątkowy wywiad z Mają Chwalińską. To powiedziała dziewięć lat temu Polsat Sport