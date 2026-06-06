Maja Chwalińska jako druga tenisistka w erze Open przebrnęła drogę od kwalifikacji do wielkoszlemowego finału. Pierwszą z nich była Emma Raducanu, podczas US Open 2021. W przypadku Brytyjki skończyło się to tytułem. Polscy kibice mieli nadzieję, że w przypadku Polki również nastąpi takie samo zwieńczenie tej przepięknej historii, jaką nasza reprezentantka pisała od blisko trzech tygodni w Paryżu. Niestety się nie udało.

Trwa walka o "dziką kartę" dla Mai Chwalińskiej. Teraz odpoczynek od tenisa

Nasza reprezentantka mierzyła się z Mirrą Andriejewą. Polka nieźle weszła w spotkanie, ale potem lepiej z wietrznymi warunkami radziła sobie Rosjanka. Ostatecznie to Andriejewa sięgnęła po historyczny, pierwszy wielkoszlemowy tytuł, wygrywając 6:3, 6:2.

- Zaraz po meczu są emocje może troszeczkę smutku, bo przegrany ostatni mecz. Ale myślę, że za chwilę, jak się pozbieramy, to będziemy świętować i się cieszyć, bo nie ma tu miejsca na smutek. Maja dokonała rzeczy niesamowitej. Nikt w najśmielszych snach nie myślał, że będzie finalistką turnieju wielkoszlemowego - mówi Piotr Szczypka.

Menedżer Mai Chwalińskiej w rozmowie z Interią potwierdził plany naszej tenisistki odnośnie do najbliższych startów. Polka walczy o "dziką kartę" do Wimbledonu, do którego na ten moment musiałaby się kwalifikować. Interia obszernie opisywała kulisy tej sprawy.

- Cenę udziału w turnieju w Paryżu Maja na pewno zapłaci, ale myślę, że nie aż tak wielką. Ponieważ mamy już przygotowany odpoczynek, zresztą sama go sobie przygotowuje. Nic lepszego nie może zrobić niż odstawić na kilka dni rakietę i odpocząć. A potem zobaczymy, jeśli trzeba będzie ten czas wydłużyć, to tak zrobimy. A jeśli dostanie "dziką kartę", to będzie miała kilka dni więcej. Pracujemy nad tym, pomaga nam Victor Archutowski. Wcześniej poszedł oficjalny wniosek, a wczoraj poszedł jeszcze jeden dokument - doprecyzował Interii Piotr Szczypka, właściciel klubu BKT Advantage Bielsko-Biała.

Z Paryża - Artur Gac

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