Aryna Sabalenka idzie jak burza w tegorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju w Paryżu i jest w gronie faworytek do końcowego triumfu. W poniedziałek rywalką reprezentantki Białorusi była zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych - Emma Navarro. 26-latka pochodząca z Mińska potrzebowała zaledwie 69 minut do zwycięstwa. Wygrała całe spotkanie 6:2, 6:3 i zapewniła sobie awans do ćwierćfinału rozgrywek. Po starciu z Amerykanką wiceliderka światowego rankingu WTA została zapytana o to, jak wygląda jej rutyna przed spotkaniami.

