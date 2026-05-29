Dwie doby po meczu Majchrzaka taki komunikat Roland Garros ws. rywala. Przyznano walkower

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Kamil Majchrzak był naszym jedynym reprezentantem w singlu, który rywalizował we wtorek na Roland Garros. Polak musiał się zmierzyć z dobrze radzącym sobie na mączce Alejandro Tabilo. Zawodnik z Chile zaprezentował poziom, do którego 30-latkowi trudno było się zbliżyć. Ostatecznie spotkanie zakończyło się już po trzech setach. Wczoraj 36. tenisista rankingu ATP miał walczyć o awans do 1/16 finału. Ostatecznie nie zobaczyliśmy go na korcie. Organizatorzy poinformowali w specjalnym komunikacie o walkowerze.

Kamil Majchrzak mierzył się z Alejandro Tabilo w pierwszej rundzie Roland Garros
Kamil Majchrzak mierzył się z Alejandro Tabilo w pierwszej rundzie Roland GarrosWilliam WEST / AFP / FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT / PHOTOSPORT / Photosport via AFPAFP

Po poniedziałkowych spotkaniach na Roland Garros, nasi reprezentanci podtrzymywali 100% skuteczność w pierwszej rundzie singla podczas wielkoszlemowej imprezy w Paryżu. O komplet Polaków i bilans 6/6 rywalizował we wtorek Kamil Majchrzak. 30-latka czekało jednak trudne zadanie. W swoim drugim meczu po kilkutygodniowej przerwie musiał się zmierzyć z dobrze prezentującym się na mączce Alejandro Tabilo. Tenisista z Chile posiada dodatni bilans w bezpośrednich starciach z Novakiem Djokoviciem. Wygrał dwa z trzech spotkań, oba na kortach ziemnych.

Zobacz również:

Wim Fissette jeszcze do niedawna pracował z Igą Świątek
Tenis

Światowa "1" za burtą w Paryżu. Triumf nowej podopiecznej Wima Fissette'a

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

Było jasne, że zawodnika pochodzącego z Piotrkowa Trybunalskiego czeka spore wyzwanie. Niestety, już pierwszy set pokazał, jak trudno będzie Majchrzakowi nawiązać wyrównaną rywalizację z 36. rakietą świata. Tabilo prezentował się bardzo pewnie przy własnym podaniu, ponadto dobrze returnował. Druga i trzecia partia przyniosła już trochę ciekawszą walkę, ale nadal toczyła się ona na warunkach narzucanych przez Alejandro. Ostatecznie tenisista z Ameryki Południowej triumfował 6:1, 6:3, 6:4.

Wówczas stało się jasne, że Hubert Hurkacz będzie naszym jedynym reprezentantem w drugiej rundzie singla mężczyzn podczas Roland Garros. Wczoraj jednak także Wrocławianin odpadł z imprezy, przegrywając po blisko pięciogodzinnej walce z Francesem Tiafoe. Swój mecz w 1/32 finału miał też rozegrać Tabilo. Finalnie nie zobaczyliśmy 36. zawodnika rankingu ATP na korcie numer 13. Organizatorzy Roland Garros opublikowali w czwartek specjalny komunikat w tej sprawie w swoich mediach społecznościowych.

Zobacz również:

Iga Świątek / Aryna Sabalenka
Iga Świątek

Świątek deklasuje Sabalenkę. Gigantyczna przewaga Polki, pozycja niezagrożona

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz

Tabilo nie musiał wychodzić na kort. Roland Garros informuje

Okazało się, że Alejandro awansował do trzeciej rundy walkowerem. Jego przeciwnik, Valentin Vacherot, wycofał się z dalszej rywalizacji z powodu kontuzji stopy. Tym samym pogromca Kamila Majchrzaka zyskał dodatkowy czas na odpoczynek przed kolejnym pojedynkiem. Tym bardziej, że razem z Miguelem Angelem Reyes-Varelą otrzymali także walkowera w deblu od pary Juan Manuel Cerundolo/Mariano Navone. Tenisista z Chile pojawi się zatem na kolejnym spotkaniu dopiero w sobotę.

Zobacz również:

Coco Gauff i Mayar Sherif
Tenis

Gauff stanęła, rywalka ruszyła do ławki. Nagła pomoc na Suzanne Lenglen

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

O miejsce w najlepszej "16" singla powalczy z rewelacją gospodarzy - Moise Kouame. 17-latek już zapisał się w historii, jako jeden z najmłodszych zawodników w tym wieku, który zameldował się w trzeciej rundzie wielkoszlemowej imprezy. Wczoraj wrócił ze stanu 2:5 w decydującym secie i po niemal pięciu godzinach walki pokonał 22-letniego Adolfo Daniela Vallejo - 6:3, 7:5, 3:6, 2:6, 7:6(8). Zobaczymy czy Francuz zdoła się zregenerować na pojedynek z "wyświeżonym" Tabilo.

Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca. Najważniejsze informacje dotyczące imprezy można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

Zobacz również:

Czy Magda Linette znajdzie sposób, by zagrozić Idze Świątek i awansować do 4. rundy Rolanda Garrosa?
Iga Świątek

Linette wyeliminuje Świątek? Dwie "krótkie piłki". A co z Chwalińską?

Artur Gac
Artur Gac
Tenisista trzymający puchar w jednej ręce i bukiet kwiatów w drugiej, w tle duże flagi Chin oraz sylwetki ludzi w lekkim rozmyciu.
Valentin VacherotHector RetamalAFP
Alejandro Tabilo
Alejandro TabiloMATTEO CIAMBELLI/PHOTOSPORTAFP
Młody mężczyzna o krótkich, kręconych włosach, ubrany w czerwoną koszulkę polo z białym kołnierzykiem, znajduje się na tle ciemnozielonej powierzchni.
Moise KouameMATTHIEU MIRVILLEAFP


Kamil Majchrzak - Camilo Ugo Carabelli. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja