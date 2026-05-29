Dwie doby po meczu Majchrzaka taki komunikat Roland Garros ws. rywala. Przyznano walkower

Po poniedziałkowych spotkaniach na Roland Garros, nasi reprezentanci podtrzymywali 100% skuteczność w pierwszej rundzie singla podczas wielkoszlemowej imprezy w Paryżu. O komplet Polaków i bilans 6/6 rywalizował we wtorek Kamil Majchrzak. 30-latka czekało jednak trudne zadanie. W swoim drugim meczu po kilkutygodniowej przerwie musiał się zmierzyć z dobrze prezentującym się na mączce Alejandro Tabilo. Tenisista z Chile posiada dodatni bilans w bezpośrednich starciach z Novakiem Djokoviciem. Wygrał dwa z trzech spotkań, oba na kortach ziemnych.

Było jasne, że zawodnika pochodzącego z Piotrkowa Trybunalskiego czeka spore wyzwanie. Niestety, już pierwszy set pokazał, jak trudno będzie Majchrzakowi nawiązać wyrównaną rywalizację z 36. rakietą świata. Tabilo prezentował się bardzo pewnie przy własnym podaniu, ponadto dobrze returnował. Druga i trzecia partia przyniosła już trochę ciekawszą walkę, ale nadal toczyła się ona na warunkach narzucanych przez Alejandro. Ostatecznie tenisista z Ameryki Południowej triumfował 6:1, 6:3, 6:4.

Wówczas stało się jasne, że Hubert Hurkacz będzie naszym jedynym reprezentantem w drugiej rundzie singla mężczyzn podczas Roland Garros. Wczoraj jednak także Wrocławianin odpadł z imprezy, przegrywając po blisko pięciogodzinnej walce z Francesem Tiafoe. Swój mecz w 1/32 finału miał też rozegrać Tabilo. Finalnie nie zobaczyliśmy 36. zawodnika rankingu ATP na korcie numer 13. Organizatorzy Roland Garros opublikowali w czwartek specjalny komunikat w tej sprawie w swoich mediach społecznościowych.

Tabilo nie musiał wychodzić na kort. Roland Garros informuje

Okazało się, że Alejandro awansował do trzeciej rundy walkowerem. Jego przeciwnik, Valentin Vacherot, wycofał się z dalszej rywalizacji z powodu kontuzji stopy. Tym samym pogromca Kamila Majchrzaka zyskał dodatkowy czas na odpoczynek przed kolejnym pojedynkiem. Tym bardziej, że razem z Miguelem Angelem Reyes-Varelą otrzymali także walkowera w deblu od pary Juan Manuel Cerundolo/Mariano Navone. Tenisista z Chile pojawi się zatem na kolejnym spotkaniu dopiero w sobotę.

Rozwiń

O miejsce w najlepszej "16" singla powalczy z rewelacją gospodarzy - Moise Kouame. 17-latek już zapisał się w historii, jako jeden z najmłodszych zawodników w tym wieku, który zameldował się w trzeciej rundzie wielkoszlemowej imprezy. Wczoraj wrócił ze stanu 2:5 w decydującym secie i po niemal pięciu godzinach walki pokonał 22-letniego Adolfo Daniela Vallejo - 6:3, 7:5, 3:6, 2:6, 7:6(8). Zobaczymy czy Francuz zdoła się zregenerować na pojedynek z "wyświeżonym" Tabilo.

Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca. Najważniejsze informacje dotyczące imprezy można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

Valentin Vacherot Hector Retamal AFP

Alejandro Tabilo MATTEO CIAMBELLI/PHOTOSPORT AFP

Moise Kouame MATTHIEU MIRVILLE AFP





Kamil Majchrzak - Camilo Ugo Carabelli. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport