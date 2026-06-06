Dlatego Chwalińska przegrała finał Roland Garros. "Stąd brały się błędy Mai"

Dariusz Ostafiński, Interia: Czy Maja Chwalińska mogła zrobić więcej?

Artur Szostaczko, były zawodnik, trener m.in. Igi Świątek: Nie, dzisiaj nie. Andriejewa pokazała, że jest półkę wyżej niż nasza Maja. Andriejewa zagrała tak, jak ta czołówka powinna grać. I nie chcę nic ujmować Mai, ale z taką Andriejewą nie mogła wygrać.

Brad Pitt bił brawo Mai Chwalińskiej

Dobre momenty jedna były. Po jednej z akcji brawo Mai bił holywoodzki gwiazdor Brad Pitt.

- Bo Mai należą się brawa i ogromne gratulacje. Dla niej, dla jej teamu i tej fenomenalnej roboty, którą wykonała w Paryżu. Ile ona musiała poświęcić, żeby w tym finale się znaleźć. Dała nam dużo frajdy i o tym będziemy już zawsze pamiętać. Swoją drogą świetną pracę wykonała Conchita Martinez, trenerka Andriejewej.

Rosjanka była gotowa na te wszystkie sprytne zagrania Mai. Wiele razy grała jak ona, pokazywała takie akcje, jakie wcześniej robiła Polka.

- Martinez pooglądała mecze Mai i wyciągnęła wnioski. Andriejewa była gotowa na skróty i na to podnoszenie piłki tak charakterystyczne w grze Mai. Andriejewa dużo grała półwolejem, w pierwsze tempo, dlatego też dyktowała warunki gry. Maja zagrała najlepiej, jak tylko mogła, ale Andriejewa potrafiła zagrać tak, jak Maja.

"Stąd brały się błędy Mai Chwalińskiej"

Trudno nie uciec od refleksji, że kiedyś musiały wyjść te godziny spędzone na korcie. Maja Chwalińska spędziła na nim kilka godzin więcej niż Andriejewa. I to było widać w tym meczu.

- Stąd brały się też te błędy Mai. Ona na pewno nie do końca funkcjonowała tak, jak w poprzednich meczach. Do tego dochodził wiatr, ciężkie warunki. Jak nie masz już tyle siły, co wcześniej, to każdy taki drobiazg ma znaczenie. Ale czy my powinniśmy analizować ten mecz?

Dlaczego pan pyta?

- Według mnie te taktyczne rzeczy możemy odłożyć i zacząć się cieszyć, radować, bo stało się coś niewiarygodnego. Polacy kupili bilety na ten finał, żeby zobaczyć Igę Świątek, a zobaczyli Maję. Szkoda Igi, bo po Rzymie wydawało się, że wróci na top, ale tu odpadła szybko. Zresztą ten Roland Garros był brutalny dla tych topowych zawodniczek. Odpadła Iga, odpadły Rybakina, Sabalenka, Gauff czy Pegula. Z tej czołówki została tylko Andriejewa i nasza Maja, dlatego możemy mówić o niej w samych superlatywach.

Nie zamierzam z tym dyskutować.

- 13 godzin na korcie, obandażowana noga i zmęczenie, bo choć fizjoterapeuta pracował, to pewnie nie udało się wrócić do pełni sił. Teraz przyda się jakiś odpoczynek, a potem pewnie jakieś turnieje na trawie. Pewnie eliminacje do Wimbledonu, co brzmi dziwnie, zważywszy na fakt, że mówimy o zawodniczce, która wskoczyła z drugiej setki bodaj na 21. miejsce.

Chwalińska zarobiła duże pieniądze. To jej pomoże w rozwoju

Myśli pan, że Chwalińskiej uda się teraz pójść za ciosem? Zakładam, że jak zaraz pojawią się jakieś analizy, to ludzie zaczną zwracać uwagę, że idąc do finału nie zagrała z zawodniczką z TOP10, a jak już ją dostała, to przegrała.

- Wiemy, że układało się dobrze w tej tabelce Mai. Sabalence głowa nie wytrzymała i przegrała ze Sznajder. Obawiam się, że jakby Sabalenka była w półfinale, to mogłaby rozbić naszą Maję. Tam jest duża siła uderzeń i z tym musiałaby się zderzyć Polka. Nie byłoby żadnych skrótów i zabawy. Z drugiej strony, czy my się mamy martwić tym, że Maja dopiero w finale zagrała z TOP10. Ja widzę, że talent ma nie mniejszy niż Linette czy Fręch, a skoro Linette była w półfinale Australian Open, to ja widzę przed Mają duże perspektywy. Ten sukces da jej wiatr w plecy. I jeszcze jedno. Jak ktoś się będzie czepiał, że Maja dopiero w finale zagrała z TOP10, to jest idiotą.

Mocne słowa.

- W tym przypadku jednak jak najbardziej na miejscu. Ta dziewczyna dotąd tułała się na peryferiach tenisa, a teraz zagrała dla 17 tysięcy na jednej z największych tenisowych aren. Jadąc do Paryża, nawet nie zabukowała hotelu na dłużej, bo nie wiedziała, jak długo będzie grać. Wyszły z tego trzy tygodnie i to jest niesamowite. Bo chyba nikt nie liczył na to, że ona znajdzie się w tym miejscu, że zagra w finale.

Pan jest o jej przyszłość spokojny?

- Jestem. Teraz ona będzie lepsza i mocniejsza mentalnie. Jej te mecze wygrane w Paryżu dały dużo wiary w siebie. Zobaczyła, że jest w stanie walczyć z tymi najlepszymi. Trzy tygodnie temu nikt nie wiedział, kim jest Chwalińska, a dziś każdy mądry, a wielu ma absurdalne żądania. Dopiero w finale zobaczyliśmy jednakowo ubrany team. Ja liczę, że Head wypłaci jej dodatkowe pieniądze za reklamę.

Poruszył pan ważny temat. Maja Chwalińska zarobiła duże pieniądze i wreszcie zyska spokój i kasę na rozwój.

- Teraz będzie spokojnie spała. Wreszcie jej team nie będzie musiał żebrać o pieniądze. Jak w normalnym życiu nie ma komfortu, to myśli się o tym, co jutro i pojutrze. W takiej sytuacji nie ma miejsca na rozwój. Teraz są jednak środki i ona jest pierwszy raz w takiej bardzo wygodnej sytuacji. Ten wynik ją zabezpieczył. Ma na rozwój, na wyjazdy, na rozbudowę teamu. Teraz możemy czekać na kolejne fajne wyniki.

Maja Chwalińska w finale Roland Garros THOMAS SAMSON / AFP AFP

Maja Chwalińska przegrała w finale Roland Garros 2026 THOMAS SAMSON AFP

Mirra Andriejewa wygrała Roland Garros 2026 Mustafa Yalcin AFP





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