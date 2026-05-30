Dlatego Chwalińska bije rywalki w Paryżu. Ważna rola człowieka Świątek

Dariusz Ostafiński, Interia: Po takim meczu czasem trudno dobrać słowa, żeby w odpowiedni sposób nazwać to, co się stało.

Andrzej Person, ekspert Polsatu Sport, były rzecznik PKOl: To prawda. Dla mnie to po prostu wspaniały przykład tego, jaki sport jest piękny. Tak sobie myślę teraz o Mai oraz Idze Świątek, bo one razem zaczynały w wieku 10 lat. Jedna została wielką gwiazdą, zarabiała miliony, a druga była dotąd gdzieś tam schowana w kącie. Kontuzje, depresja, nie mogła Maja rozwinąć skrzydeł. W końcu jednak to zrobiła. Wyszła z cienia Świątek.

Sakkari bezradnie rozkładała ręce. Wszystko przez Chwalińską

I to mimo tego, że poprzeczka poszła w górę, bo przegrała pierwszego seta. Jednak wyszła z tego.

- Jak mam być szczery, to oglądając tego pierwszego seta przeszło mi przez myśl, że to przegra. Pomyślałem jednak, że dramatu nie ma, bo już osiągnęła wielki sukces. Kto z nas spodziewał się Mai w trzeciej rundzie Roland Garrosa?

Myślę, że nikt.

- No właśnie, a ona jest już w czwartej rundzie. Znów pokazała charakter. Wstała z kolan i tym swoim uporem doprowadziła rywalkę do rozpaczy. Sakkari to wielka gwiazda, nie tak dawno trójka w rankingu WTA, zawodniczka, która wygrywała z Igą. I co się z nią stało w tym meczu. Kompletnie się poddała, rozkładała ręce po kolejnych zagraniach, krzyczała na trenerów. W pewnym momencie próbowała się uspokoić, zaglądała do notatek, jakby chciała wrócić do punktu wyjścia i tego dobrego grania w pierwszym secie, ale wszystko na nic.

"Średniowieczny", ale skuteczny tenis Chwalińskiej

Wygrana Chwalińskiej ma tym większą wartość, że Sakkari miała plan A i B. Najpierw grała cierpliwie, potem przestawiła się na mocno ofensywne granie.

- Nie miała jednak planu C i dobrze. Mnie ta wygrana Chwalińskiej cieszy bardzo mocno, bo to na każdym kroku powtarzają, że ona zawsze była najmniejsza. Najmniejsza w klasie, w klubie. I co? I okazuje się, że tacy też mają szanse i to jest piękne.

Zaraz po meczu Chwalińska przyznała, że ona nie wie, co się dzieje. A pan wie?

- Wiem, że Maia gra dalej. Wiem też, że następny mecz wcale nie musi być tym ostatnim. A to zaskoczenie Mai na pewno jest szczere. Ono może wynikać z tego, że tak się już nie gra. To, co ona pokazuje, to jest taki trochę średniowieczny tenis. Dziś mamy wielkie zawodniczki grające siłowo. Liczą się mięśnie. Im większa i silniej bijąca tenisistka, tym lepiej. Maja kompletnie nie pasuje do tego profilu.

Powiedziałbym jednak: dobrze, że jest, bo to się dobrze ogląda.

- Niewątpliwie. Jej mecze, to nie jest rywalizacja mięśniaków, gdzie piłka leci z prędkością bliską 200 kilometrów na godzinę. To jest taka sprytna gra, taki powrót do korzeni tenisa. Każdy ekspert panu powie, że tak nie wypada już grać, ale mnie też się to podoba. To granie à la Maja wymaga olbrzymiego wysiłku fizycznego i psychicznego, ale kibice dostają show, jakiego nie ma w meczach tzw. strzelb.

"Brawa dla Maćka Ryszczuka". Pomógł Chwalińskiej

Poruszył pan ciekawy temat. Dla Chwalińskiej to był już piąty mecz, na korcie spędziła prawie osiem godzin, ale wyglądała dobrze. Poza pierwszym setem.

- Brawa dla Maćka Ryszczuka, trenera przygotowania fizycznego. Wiadomo, że priorytetowo traktuje Igę, ale Mai też pomaga. Zresztą nie tylko jej. Pamiętam niedawno mistrzostwa w lekkiej, gdzie Maciek się pojawił. Iga odpadła szybko w Miami, więc on był Kubą Szymańskim, który biegł finał 60 metrów i wygrał.

Wspomniał pan wcześniej o mięśniach. To też nie jest tak, że Maja Chwalińska jest ich pozbawiona. Też musiała trochę się tymi mięśniami obudować.

- Zauważyłem, że dołożyła. I dobrze jeśli to jej pomogło. Nie zmieniam jednak zdania, Maja będzie wyjątkiem w tym gronie szesnastu najlepszych na świecie, czyli w tegorocznym Roland Garros. Jak ja się cieszę, że do tego doszło. Wydawało się, że Sakkari załatwi sprawę w dwóch setach, ale finalnie wygrał spryt połączony z niezwykłą tenisową inteligencją.

Znam ekspertów, którzy przekonują, że Maja daleko na tym swoim patencie nie ujedzie.

- Jednak przełamuje kolejne bariery, już jest w czwartej rundzie. Faworytką kolejnego meczu nie będzie, ale nie skreślajmy patentu, bo on naprawdę działa.

Nagle okazało się, że Chwalińska potrafi wszystko

Pan mówi, że Maja nie będzie faworytką, a tymczasem bukmacherzy mieli obstawiać jej wygraną z Sakkari. Takie zdanie padło przy okazji transmisji jej meczu.

- Słyszałem i to jest ciekawe. Widać, że ją doceniają. Widzą, to, co wszyscy, czyli jak te baloniki Mai działają rywalkom na nerwy. Jak te biją po autach, lub w siatkę. Ta cała jej droga w Roland Garros, to właśnie takie zagrania i ta sama frustracja rywalek.

Pewnie polscy kibice nie mieliby nic przeciwko, żeby ten paryski sen Mai Chwalińskiej trwał jak najdłużej. Choć już jest największą sensacją French Open.

- I rywalki zaczynają ją traktować bardzo serio. Sakkari tak się przejęła, że długo nie pozwalała Mai wejść w ten odpowiedni dla niej rytm. Inna sprawa, że Chwalińska przez godzinę grała gorzej niż dotychczas. Kiedy się jednak przełamała, to Sakkari nie wiedziała, co jest grane.

Piotr Szczypka, menedżer Mai, nazwał ją mistrzynią destrukcji.

- Do pewnego momentu jej mecz z Sakkari i zdobywane przez nią punkty były wynikiem błędów Greczynki. Kiedy jednak Maja się rozluźniła, to nagle pokazała, że potrafi wszystko. Do lobików i skrótów dorzuciła parę asów i dalej już poszło. Brawo, czekamy na więcej.

Maja Chwalińska w meczu z Marią Sakkari, 30.05.2026 r.

Maria Sakkari

