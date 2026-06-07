Djoković zareagował po finale Chwalińskiej. Dwa zdania

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Maja Chwalińska przegrała pierwszy w swojej karierze finał turnieju rangi Wielkiego Szlema. Polka po niespełna 90 minutach gry okazała się gorsza od Mirry Andriejewej. Rosjanka tym samym zdobyła pierwszy tak cenny skalp w karierze. Zaraz po meczu w mediach społecznościowych głos zabrał sam Novak Djoković.

Novak Djoković i Maja Chwalińska
Novak Djoković i Maja ChwalińskaGetty Images/Getty ImagesGetty Images

Maja Chwalińska przeżywa czas, jakiego w swojej karierze jeszcze nie miała. Polka znajduje się na ustach kibiców tenisa nie tylko w Polsce, ale w każdym kraju na świecie. Ze wszystkich stron sypią się w jej kierunku komplementy. Nie brakuje także wielkich słów zachwytu ze strony legend.

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Najlepszym przykładem jest laurka, którą Chwalińskiej wystawił Andrea Agassi. - Jeśli nie wiesz, dlaczego na to zasłużyłaś, to pomogę ci. Dotarcie od kwalifikacji do finału takiego turnieju to jedno z najtrudniejszych wyzwań. Nie musisz przejmować się tymi wszystkimi artykułami, tym, co mówią inni. Rozwijaj się, rób swoje, ponieważ masz wyjątkowy dar do tego sportu - powiedział Amerykanin [WIĘCEJ TUTAJ].

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Nie może być inaczej, gdy mówimy o finalistce Wielkiego Szlema. Polka do meczu o tytuł na kortach imienia Rolanda Garrosa dotarła, przechodząc przez kwalifikacje. W tym ostatecznie niestety okazała się gorsza od Mirry Andriejewej. Rosjanka wygrała 6:3, 6:2 po niespełna 90 minutach walki. 

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Niedługo po ostatniej piłce finału głos zabrał sam Novak Djoković, który zachwycał się wprost występem Andriejewej. "Brawo, świetna robota. Życzę Ci wielu więcej" - napisał, dodając emotikony gratulacji do filmu opublikowanego przez oficjalny profil Roland Garros. Gratulacje pojawiły się w języku angielskim oraz rosyjskim.

Tenisistka w sportowej stylizacji trzyma puchar na korcie po wygranym turnieju, a za nią widać wiwatującą publiczność.
Gratulacje Novaka Djokovicia dla Mirry AndriejewejNovak Djoković Instagrammateriał zewnętrzny


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