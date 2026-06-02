Demolka w meczu Cirstei z Andriejewą. Oto pierwsza półfinalistka w Paryżu

Mirra Andriejewa miała dwa lata, gdy 19-letnia Sorana Cirstea stawała się rewelacją na Stade Roland Garros. Był rok 2009, Rumunka zajmowała 41. miejsce w światowym rankingu, nie miała tu rozstawienia. I eliminowała kolejno wielkie gwiazdy: Alize Cornet, Caroline Wozniacki i Jelenę Janković. Dwie wówczas z TOP 10, będące też w swoich karierach liderkami rankingu WTA.

Wtedy Sorana odpadła w 1/4 finału z Samanthą Stosur, wskoczyła jednak do trzeciej dziesiątki zawodniczek na świecie, wróżono jej wielką karierę. Czy taka była? Niekoniecznie. Rumunka pewnego pułapu nigdy nie przebiła.

Aż w sezonie 2026, gdy ogłosiła, że po nim zakończy karierę, doszło do przełomu. Tytuł w Kluż-Napoce (WTA 250), półfinały w Rouen (WTA 250) i Rzymie (WTA 1000), pierwsze w karierze pokonanie aktualnej w danej chwili liderki rankingu. To wszystko sprawiło, że tuż przed turniejem w stolicy Francji wskoczyła na 18. miejsce, najwyższe w karierze.

I po 17 latach wróciła do najlepszej "8" Roland Garros, co już było wielkim osiągnięciem.

A tu trafiła na zawodniczkę z innego pokolenia - zaledwie 19-letnią Mirrę Andriejewą, którą wskazuje się na przyszłą "1" na świecie. Już ma w dorobku ćwierćfinał i półfinał w Paryżu, dwa tytuły rangi 1000. A dziś pokazała, że będzie kandydatką do zagrożenia Arynie Sabalence, jeśli to ona stanie z Białorusinką do walki o tytuł w najbliższą sobotę.

Roland Garros 2026. Mirra Andriejewa kontra Sorana Cirstea. Stawką półfinał Wielkiego Szlema

Sorana Cirstea potrafiła w Rzymie wygrywać z zawodniczkami, które uderzają potężnie: Sabalenką, Jeleną Ostepnko, Lindą Noskovą. Umiała tu w Paryżu pokonać 6:0, 6:0 świetnie czującą się na mączce Solanę Sierrę. Do 1/4 finału dotarła bez straty seta, rywalki zabrały jej tylko 16 gemów. Z tego Xiyu Wang dwa dni temu - 9.

Mirra Andriejewa na Court Philippe Chatrier

Dziś jednak była całkowicie bezradna w starciu z młodą Rosjanką. W pierwszym secie Mirra kłopoty miała właściwie tylko w jednym gemie. A tak posyłała pociski z pierwszych serwisów, ale gdy trzeba było, umiała też stopniowo budować swoją przewagę. Cirstea starała się, biegała do każdej piłki, ale... była bezradna. Swoje robił też zamknięty dach, sprzyjał zawodniczce silniejszej, w tym wypadku Rosjance.

Minęły 22 minuty i pięć sekund, było po partii. 6:0 dla 19-latki mówiło właściwie wszystko.

Początek drugiego seta dawał nadzieję, że jednak mogą być jeszcze emocje w dalszej części spotkania. Rumunka wygrała gema otwarcia, później walczyła na przewagi w kolejnym, gdy piłkę wprowadzała do gry 19-latka. Od stanu 2:1 dla Cirstei, wszystko jednak wróciło do "normy", czyli sytuacji z pierwszej partii.

Mirra ograniczyła liczbę niewymuszonych błędów, które trochę popsuły jej statystyki. Znów uderzyła nie tylko mocno, ale i precyzyjnie. A Cirstea po prostu nie nadążała. Została przełamana (2:3), patrząc z jej perspektywy - wszystko wyglądało już bardzo źle. Owszem, walczyła, ale niewiele była w stanie zrobić.

Po 56 minutach i 43 sekundach mecz się skończył. Rosjanka wygrała 6:0, 6:3. O finał zagra w czwartek z lepszą z pary: Elina Switolina - Marta Kostiuk.

