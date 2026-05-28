Definitywny koniec. Wycofanie Polki z Roland Garros. Potwierdziły się obawy

W drugiej rundzie Roland Garros 2026 mieliśmy w sumie aż cztery Polki. Trzy z nich wywalczyły przepustki do dalszej fazy zmagań. Jako pierwsza awans wywalczyła Iga Świątek, wygrywając 6:2, 6:3. Potem okazało się, że będziemy mieli bezpośrednie starcie w 1/16 finału z udziałem dwóch naszych reprezentantek. To efekt zwycięstwa Magdy Linette z Jeleną Ostapenko. Łotyszka, która posiada bilans 6-0 z Raszynianką, nie stoczy póki co siódmego pojedynku z czterokrotną mistrzynią wielkoszlemowej imprezy w Paryżu. W piątek o godz. 12:00 będziemy mieli za to drugi w tym sezonie pojedynek Świątek z Linette. Iga poszuka rewanżu za sensacyjną porażkę poniesioną w drugiej rundzie WTA 1000 w Miami.

Dziś miejsce w najlepszej "32" rozgrywek w stolicy Francji wywalczyła Maja Chwalińska. Zawodniczka, która przeszła przez trzystopniowe eliminacje i debiutuje w głównej drabince Roland Garros, odniosła kolejne cenne zwycięstwo. Tak jak w pierwszej rundzie z Qinwen Zheng, wynikiem 6:4, 6:0 wygrała również z Elise Mertens. W ten sposób zagwarantowała sobie pierwszy w karierze awans do 1/16 finału Szlema oraz wyczekiwane miejsce w TOP 100 rankingu WTA. O pokonanie kolejnej bariery, czyli pozycję w najlepszej "16" imprezy w Paryżu, powalczy w sobotę z Marią Sakkari.

Jedyną Polką, która zanotowała przegraną w drugiej rundzie singla kobiet, okazała się Magdalena Fręch. Nasza reprezentantka prowadziła 5:3 40-0 w pierwszym secie spotkania z Jil Teichmann, ale wtedy doszło do zwrotu akcji. Szwajcarka wyszła z opresji na własnych warunkach, potem dorzuciła trzy "oczka" i triumfowała w premierowej odsłonie. Ostatecznie wygrała cały mecz 7:5, 6:4. Teoretycznie dla zawodniczki klubu KS Górnik Bytom nie oznaczało to końca przygody z Roland Garros, bowiem ciągle pozostawała jeszcze w grze o niezły wynik w deblu, w duecie z Anną Bondar.

Problemy zdrowotne Fręch. Polka podjęła decyzję

Podczas wczorajszego pomeczowego spotkania z mediami okazało się jednak, że ze zdrowiem tenisistki pochodzącej z Łodzi nie jest najlepiej i już w trakcie spotkania z Teichmann zmagała się z kontuzją. "Nie powinnam już grać po pierwszym secie. Jestem właśnie po USG i okazało się, że brzuch został naciągnięty. Powinnam posłuchać swojego organizmu, a nie walczyć z tym. Na rozgrzewce podczas meczu słyszałam coś przy serwisach. Później ten ból narastał. Gdzieś próbowałam go ominąć. Liczyłam na to, że gdzieś się rozgrzeję, adrenalina pomoże. Nie wykorzystałam tych piłek setowych, bo wiadomo, też w zupełnie inną stronę by to poszło. Też nie za bardzo miałam okazje, bo przeciwniczka świetnie serwowała w tym gemie. Na pewno tego szkoda. Potem gdzieś to myślenie o tym wszystkim nie pozwalało mi grać" - przekazała Fręch.

W dalszej fazie rozmowy dało się wyczuć, że Magdalena może opuścić zmagania deblowe, chcąc się skupić na leczeniu i jak najszybszym powrocie do gry, już podczas sezonu na kortach trawiastych. Dzisiaj nadeszło potwierdzenie w tej sprawie, gdy nazwiska Polki i Węgierki zniknęły z drabinki na stronie turnieju. To oznaczało, że panie wycofały się z deblowych rozgrywek. Tym samym przygoda naszej tenisistki z Roland Garros 2026 definitywnie dobiegła końca. W meczu zaplanowanym na czwartek skutecznie zastąpiły je Nicole Fossa Huergo i Tamara Korpatsch. Reprezentantki Argentyny i Niemiec pokonały na "dzień dobry" duet Ołeksandra Olijnykowa/Panna Udvardy 5:7, 6:4, 6:1.

Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca. Najważniejsze informacje dotyczące imprezy można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

Magdalena Fręch Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP AFP

Anna Bondar Matthew Stockman/Getty Images AFP

Jil Teichmann Burak Akbulut AFP





Maja Chwalińska - Elina Switolina. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport