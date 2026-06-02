Decyzja ws. Chwalińskiej już zapadła. "To nie ma sensu, na 99 procent"

Z menedżerem Mai Chwalińskiej zdzwoniliśmy się bardzo późnym wieczorem, bowiem wczorajszy dzień był bardzo intensywny. Creme de la creme był spektakl Polki na korcie centralnym w starciu z Francuzką Diane Parry, ozłocony awansem w majestatycznym stylu do najlepszej ósemki tego słynnego wielkoszlemowego turnieju. Później doszły rozliczne obowiązki, więc cały team dopiero wieczorem stawił się w hotelu.

Plan Chwalińskiej pod Wimbledon. "Na 99 procent nic po drodze"

W kontekście pytania, które padło na konferencji prasowej, można tylko potwierdzić, że będąca w trybie meczowym Chwalińska nie ma ani ochoty zadowalać się tym, co już osiągnęła, ani nie ma przestrzeni na to, by 24-letnia nowa gwiazda polskiego sportu pozwoliła sobie na docenienie awansu do ćwierćfinału.

- Nie miała nawet czasu, bo w hotelu byliśmy jakoś dopiero o godz. 21. Więc od razu poszła do pokoju, myć się i spać, a my na chwilę usiedliśmy z trenerami, by wszystko omówić - przekazał Interii Piotr Szczypka, menedżer Mai Chwalińskiej, właściciel klubu BKT Advantage Bielsko-Biała. Szelmowsko się uśmiechają, czy pora nie jest już aby za późna, aby jeszcze odbyć rozmowę. - Zrobię dla pana wyjątek - roześmiał się.

A interesowało mnie to, by wybadać, czy jest już konkretny plan, jak pójść za ciosem. Sezon jest przecież dopiero w rozkwicie, a na horyzoncie rozpoczynający się już w ostatni poniedziałek czerwca najsłynniejszy z Wielkich Szlemów - Wimbledon na trawiastych kortach w Londynie.

Zapytałem, czy w związku z tym, że turniej w Paryżu układa się tak spektakularnie, wszystko może jeszcze ulec modyfikacji, czy stałe punkty z przygotowaniami pod nobliwą imprezę już są podjęte. I pytania okazały się być bardzo trafne.

- Maja gra tutaj już tak długo z eliminacjami, że będzie przerwa po Roland Garros, by sobie przez kilka dni odpoczęła. A już później będzie przygotowywała się do trawy. Po Paryżu najprawdopodobniej najbliższym turniejem będzie właśnie Wimbledon, nie zagra żadnego turnieju pomiędzy wielkoszlemowymi turniejami. Na 99 procent - obwieścił Interii Szczypka.

I jeszcze bardziej dogłębnie zaczął tłumaczyć, dlatego taki scenariusz ma zostać wdrożony, bo na pierwszym i ostatnim miejscu liczą się przede wszystkim interesy sportsmenki.

- Maja jest już w "50" tenisistek świata, więc lepiej się zregenerować. Widzi pan, że jest obandażowana, więc coś tam ciągnie (uraz przywodziciela - przyp.). Nie ma sensu ryzykować, trzeba dbać o zdrowie i wybierać optymalne rozwiązania. Maja w Paryżu już zrobiła 300 procent normy, więc więcej uzyska gdy odpocznie. Przygotuje się do trawy, gdzie zrobi sobie cykl, później będzie jeszcze miała fajne "250" na mączce, a potem już Ameryka i "tysiączki" w Cincinnati, Toronto oraz uczta z US Open - przekazał w detalach menedżer.

W środę w starciu o półfinał Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Anną Kalinską.

Z Paryża - Artur Gac

Maja Chwalińska CHOLEWINSKI MARCIN Newspix.pl

