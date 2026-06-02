"Czułe sceny" z rywalką Chwalińskiej w Paryżu. Nagranie trafiło do sieci

Maja Chwalińska w przeciągu kilkunastu dni z nieznanej szerzej tenisistki stała się jedną z gwiazd tegorocznej edycji turnieju Rolanda Garrosa. Polska zawodniczka w znakomitym stylu przebrnęła przez kwalifikacje, a następnie już w pierwszej rundzie odprawiła z kwitkiem mistrzynię olimpijską, Qinwen Zheng. W kolejnych rundach wygrała z Elise Mertens, Marią Sakkari i Diane Parry. Po pokonaniu Francuzki nasza tenisistka zapewniła sobie awans do ćwierćfinału wielkoszlemowej imprezy. W 1/4 finału 24-latka zmierzy się na korcie z Rosjanką, Anną Kalinską.

Anna Kalinska "przyłapana" po meczu z Potapową. Rozczulające wideo trafiło do sieci

27-latka z Moskwy czwartej rundzie po trzysetowej batalii pokonała Anastazję Potapową 6:4, 2:6, 7:6(7). Po zakończonym spotkaniu udzieliła krótkiego pomeczowego wywiadu, a następnie opuściła kort Suzanne Lenglen. Na korytarzu na Rosjankę z niecierpliwością czekała jej najwierniejsza fanka, suczka Bella. Czworonożna przyjaciółka tenisistki nie powstrzymała się od emocjonującego powitania z i radością wskoczyła na kolana swojej właścicielki. Rozczulające sceny uwiecznili dziennikarze, a nagranie błyskawicznie obiegło media społecznościowe.

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Kalinska nie jest jedyną tenisistką, której podczas turniejów towarzyszy czworonóg. Nie tak dawno temu o pupila powiększył się także team obecnej liderki światowego rankingu kobiecego tenisa, Aryny Sabalenki. Pies o imieniu Ash stał się oczkiem w głowie białoruskiej zawodniczki, która chętnie dzieli się wspólnymi zdjęciami i nagraniami w mediach społecznościowych. Podobny content w sieci udostępnia także Kalinska, a jej suczka już stała się swego rodzaju... psią influencerką.

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Mecz Mai Chwalińskiej z Anną Kalinską w ćwierćfinale turnieju Rolanda Garrosa odbędzie się już w środę, 3 czerwca, nie przed godziną 11.00. Panie o awans do 1/2 finału walczyć będą na korcie Philippe Chatrier. Relację "na żywo" z tego spotkania śledzić będzie można na stronie Interii. Serdecznie zapraszamy.

Anna Kalinska MARCO BERTORELLO AFP

Anna Kalinska ANTHONY WALLACE AFP

Anna Kalinska ze swoim psem Scott Taetsch/Getty Images via AFP AFP





Wyjątkowy wywiad z Mają Chwalińską. To powiedziała dziewięć lat temu Polsat Sport