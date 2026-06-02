"Czułe sceny" z rywalką Chwalińskiej w Paryżu. Nagranie trafiło do sieci

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Maja Chwalińska we wtorek zapewniła sobie awans do ćwierćfinału turnieju Rolanda Garrosa, w którym zmierzy się z Anną Kalinską. Rosjanka w ostatnim meczu pokonała Anastazję Potapową 6:4, 2:6, 7:6(7), a po opuszczeniu kortu celebrowała w towarzystwie swojej najwierniejszej fanki. Nagranie z nimi w roli głównej błyskawicznie obiegło media społecznościowe.

Anna Kalinska na turnieje tenisowe jeździ w towarzystwie swojej suczki Belli
Anna Kalinska na turnieje tenisowe jeździ w towarzystwie swojej suczki BelliInstagram/tennischannel, Ibrahim Ezzat/NurPhotoAFP

Maja Chwalińska w przeciągu kilkunastu dni z nieznanej szerzej tenisistki stała się jedną z gwiazd tegorocznej edycji turnieju Rolanda Garrosa. Polska zawodniczka w znakomitym stylu przebrnęła przez kwalifikacje, a następnie już w pierwszej rundzie odprawiła z kwitkiem mistrzynię olimpijską, Qinwen Zheng. W kolejnych rundach wygrała z Elise Mertens, Marią Sakkari i Diane Parry. Po pokonaniu Francuzki nasza tenisistka zapewniła sobie awans do ćwierćfinału wielkoszlemowej imprezy. W 1/4 finału 24-latka zmierzy się na korcie z Rosjanką, Anną Kalinską.

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Anna Kalinska "przyłapana" po meczu z Potapową. Rozczulające wideo trafiło do sieci

27-latka z Moskwy czwartej rundzie po trzysetowej batalii pokonała Anastazję Potapową 6:4, 2:6, 7:6(7). Po zakończonym spotkaniu udzieliła krótkiego pomeczowego wywiadu, a następnie opuściła kort Suzanne Lenglen. Na korytarzu na Rosjankę z niecierpliwością czekała jej najwierniejsza fanka, suczka Bella. Czworonożna przyjaciółka tenisistki nie powstrzymała się od emocjonującego powitania z i radością wskoczyła na kolana swojej właścicielki. Rozczulające sceny uwiecznili dziennikarze, a nagranie błyskawicznie obiegło media społecznościowe. 

Kalinska nie jest jedyną tenisistką, której podczas turniejów towarzyszy czworonóg. Nie tak dawno temu o pupila powiększył się także team obecnej liderki światowego rankingu kobiecego tenisa, Aryny Sabalenki. Pies o imieniu Ash stał się oczkiem w głowie białoruskiej zawodniczki, która chętnie dzieli się wspólnymi zdjęciami i nagraniami w mediach społecznościowych. Podobny content w sieci udostępnia także Kalinska, a jej suczka już stała się swego rodzaju... psią influencerką.

Mecz Mai Chwalińskiej z Anną Kalinską w ćwierćfinale turnieju Rolanda Garrosa odbędzie się już w środę, 3 czerwca, nie przed godziną 11.00. Panie o awans do 1/2 finału walczyć będą na korcie Philippe Chatrier. Relację "na żywo" z tego spotkania śledzić będzie można na stronie Interii. Serdecznie zapraszamy.

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Kobieta w sportowym stroju z rakietą tenisową w dłoni podczas gry w tenisa, jasno oświetlona na tle ciemnego tła, skupiona na piłce.
Anna KalinskaMARCO BERTORELLOAFP
Tenisistka w jasnym stroju sportowym i białym daszku cieszy się po wygranym punkcie na korcie, unosząc zaciśniętą pięść w geście triumfu, w tle rozmyta publiczność.
Anna KalinskaANTHONY WALLACEAFP
Uśmiechnięta kobieta w sportowym stroju i białej czapce z daszkiem trzyma przy twarzy małego, jasnobrązowego psa, oboje wyrażają radość na tle rozmytej widowni stadionu.
Anna Kalinska ze swoim psemScott Taetsch/Getty Images via AFPAFP


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