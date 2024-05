Co za nowina przed Rolandem Garrosem. Agnieszka Radwańska wraca na kort

Magdalena Fręch i Magda Linette niestety odpadły z rozgrywek WTA Strasbourg, kolejno na etapie 1/8 i ćwierćfinału. Z drugiej jednak strony będą miały nieco więcej czasu na regenerację, "naładowanie baterii" i odpowiednie przygotowanie się do Rolanda Garrosa. A to jakby nie było rozgrywki dużo bardziej prestiżowe, a co za tym idzie, istotniejsze.