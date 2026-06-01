Co teraz z Mają Chwalińską? Zamieszanie w Paryżu. Najnowszy komunikat z Polski

Łukasz Żurek

Trwa piękna przygoda Mai Chwalińskiej w tegorocznej edycji Roland Garros. Polka odniosła największy sukces w karierze, awansując do 1/8 finału. Ale wcale nie zamierza na tym poprzestać. W kolejnym awansie może jej pomóc... dobry humor. Kiedy po zwycięstwie nad Marią Sakkari zażartowała, że nie wie, czy wystarczy jej pieniędzy na dalszy pobyt w Paryżu, na reakcję nie trzeba było długo czekać. Najpierw odezwał się sponsor. Teraz do gry wchodzi również klub 24-letniej zawodniczki.

Musiało upłynąć kilka chwil, zanim Maja Chwalińska uwierzyła w awans do 1/8 finału Roland GarrosDIMITAR DILKOFFAFP

Do tej pory największym osiągnięciem Mai Chwalińskiej w Wielkim Szlemie była II runda Wimbledonu. Ale w Paryżu 24-latka pisze nową historię. Najbarwniejszą w dotychczasowej karierze.

Przebrnęła trzystopniowe kwalifikacje, a w turnieju głównym rozstawia po kątach wyżej notowane rywalki. Kto by uwierzył, że w grze zostanie dłużej niż Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka French Open? Taki scenariusz właśnie doczekał się realizacji.

Tenisistka pochodząca z Dąbrowy Górniczej zaczęła paryski turniej od mocnego uderzenia. Już w I rundzie wyrzuciła za burtę Qinwen Zheng, aktualną mistrzynię olimpijską - która po tytuł sięgnęła właśnie na kortach Rolanda Garrosa. Potem Polce nie dały także rady Elise Mertens i Maria Sakkari.

Po wygranej z Greczynką 1:6, 6:3, 6:2 przez kilka chwil Maja nie mogła uwierzyć, że jest już w 1/8 finału. Najpierw przyklęknęła na korcie. Kiedy podziękowała rywalce, usiadła na ławce i skryła się przed światem pod ręcznikiem. Emocje, jakie nią targały, były jednak widoczne gołym okiem.

W pomeczowym wywiadzie tryskała humorem. Kiedy usłyszała pytanie, czy jest gotowa na rezerwację hotelu w Paryżu na kolejny tydzień, zdecydowała się na żartobliwą odpowiedź.

- Mam nadzieję, że są jeszcze wolne miejsca, albo że wystarczy mi pieniędzy. Wiem, że tutaj dużo zarobię, ale środki nie są przelewane od razu. Módlcie się za mnie - rzuciła z wdziękiem do mikrofonu, wywołując aplauz na trybunach.

Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Wsparcie zaoferowała Chwalińskiej firma Oshee, jeden ze sponsorów Świątek, która pożegnała się już z turniejem.

"Ktoś poleci nocleg w Paryżu? Say no more. My nie polecamy. My rezerwujemy. Gratulacje i powodzenia dalej - Maja, skup się na grze, resztą zajmiemy się my - także tym, żeby Twoi bliscy mogli być obok" - zakomunikowano w mediach społecznościowych.

Zrobiło się sympatycznie, ale szybko okazało się, że... reakcja rodzi reakcję. W przestrzeni wirtualnej odezwał się klub, którego barwy zawodniczka reprezentuje - BKT Advantage Bielsko-Biała.

"Pragniemy uspokoić zaniepokojonych kibiców - Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała od lat wspierał i nieustannie wspiera Maję Chwalińską. Tenisistka miała oraz wciąż ma zapewniony hotel w Paryżu i przygotowuje się do poniedziałkowego meczu z Diane Parry. Firma Oshee postanowiła dodatkowo wesprzeć Maję Chwalińską, za co w imieniu zawodniczki jesteśmy bardzo wdzięczni" - czytamy na facebookowym profilu klubu.

Chwalińska powalczy awans do ćwierćfinału RG w poniedziałek. Jej rywalką będzie Francuzka Diane Parry (92. WTA). Początek spotkania nie przed godz. 13:00. Relacja live w sportowym serwisie Interii.

Maja ChwalińskaDIMITAR DILKOFFAFP
Maja ChwalińskaFoto OlimpikAFP
Maja ChwalińskaDIMITAR DILKOFFAFP


