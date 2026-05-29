Co się wydarzyło na korcie w Paryżu? Hiszpan wszystkiemu zaprzecza. W sieci wrze

W III rundzie trwającego Roland Garros doszło do starcia Rafaela Jodara (29. ATP) z Aleksem Michelsenem (42. ATP). Pięciosetowy pojedynek trwał cztery godziny i 17 minut. Zakończył się zwycięstwem Hiszpana 7:6(2), 6:7(5), 4:6, 6:3, 6:3.

Po zwycięstwie 19-latek nie mógł skupić się jednak na satysfakcji z osiągniętego rezultatu. Znalazł się nagle w samym centrum wirtualnej burzy. Wszystko przez nagranie, które pojawiło się w sieci.

Rafael Jodar zaprzecza zarzutom o nieuzasadnioną agresję. "Szła do tyłu i upadła"

Na klipie widać Jodara, który schodzi do szatni, wymachując rękami do kogoś na widowni. Wydaje się, że w pewnym momencie popycha dziewczynkę do podawania piłek. Ta traci równowagę, ale ostatecznie utrzymuje się w pionie.

- Szła tyłem, a ja mówiłem tacie, żeby dał mi kilka rzeczy, których będę potrzebował po powrocie z łazienki - tłumaczył Jodar na konferencji prasowej.

- Była na środku, więc myślę, że próbowała się odsunąć. Szła do tyłu i upadła, ale nie dlatego, że ją popchnąłem. Coś było za nią, plandeka zakrywająca tory, i potknęła się o nią - dodał Hiszpan.

Odtworzenie filmu w zwolnionym tempie sprawia, że zdecydowanie łatwiej uwierzyć w jego wersję. Kontakt między nim a dziewczynką może być jedynie złudzeniem optycznym.

- Oczywiście doceniam całą pracę, jaką wykonują chłopcy i dziewczynki do podawania piłek. Wiem, że ciężko jest tam być w tym upale i takich warunkach, więc naprawdę to doceniam. Nigdy nie potrafiłbym popchnąć osoby do podawania piłek. Nie dotknąłem jej. Nigdy nie mógłbym zrobić czegoś takiego - zapewniał gorliwie.

Zdania internautów są w tym temacie podzielone. Organizatorzy turnieju nie zajęli oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Nie wiadomo też, czy o zrelacjonowanie przebiegu zdarzenia została poproszona rzekomo poszkodowana dziewczynka.

Rafael Jodar

Rafael Jodar





