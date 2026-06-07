Sobotni finał Roland Garros przeszedł do historii. Zmierzyły się w nim Mirra Andriejewa i Maja Chwalińska. Polka fantastycznie spisywała się w całym turnieju, a jej niespodziewany marsz w Paryżu przerwała dopiero 19-letnia Rosjanka. Andriejewa triumfowała 6:3, 6:2 i wygrała pierwszy wielkoszlemowy tytuł w swojej karierze. Na taki sukces czekali Rosjanie, którzy często używają sportu do propagandy.

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W sobotę odbył się także finał juniorskiego Roland Garros, w którym zmierzyły się Rosjanka Alisa Oktiabriewa oraz Chinka Sun Xinran. Ta pierwsza triumfowała 6:2, 6:1. 17-letnia Rosjanka tuż po finale powiedziała, że lada moment otrzyma czeski paszport. - Od dawna się o to staraliśmy. Kilka lat temu byłam blisko, ale na przeszkodzie stanęła sytuacja polityczna w związku z wojną w Ukrainie - powiedziała. Młoda tenisistka przyznała, że przełom nastąpił kilka miesięcy temu, gdy w Czechach zmienił się rząd. - Gdy wrócę do Czech to będę ustalać formalności. Mam nadzieję, że za 1-2 miesiące wszystko będzie załatwione - przyznała.

Oktiabriewa cytowana przez sports.ru podkreśliła, że Czechy są jej domem, a nie Rosja. Przyznała, że tak naprawdę w języku rosyjskim porozumiewa się tylko w domu z rodzicami.

Mieszkam w Czechach od pierwszego roku życia. Szczerze mówiąc uważam się za Czeszkę. Moja szkoła, przyjaciele i trenerzy są w Pradze. To mój dom. To zawsze była moja ojczyzna. Byłam w Rosji tylko raz. Na turnieju do lat 14

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Głos w sprawie Oktiabriewej zabrał także prezes Rosyjskiej Federacji Tenisowej. Jego słowa są jednoznaczne i wskazują, że Rosjanie są od dawna pogodzeni ze stratą tenisowego talentu. - Nie mamy nic wspólnego z jej wychowaniem. Od dawna mieszka w Czechach, dokąd przeprowadziła się z rodzicami. Więc od dawna nie jest nasza- podkreślił Szamil Tarpiszczew, cytowany przez TASS.





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