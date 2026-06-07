Cios dla Rosjan po finale Roland Garros. Młoda gwiazda potwierdza zmianę barw

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Mirra Andriejewa wygrała Roland Garros, pokonując w wielkim finale Maję Chwalińską. Dla Rosjanki jest to pierwszy wielkoszlemowy triumf w karierze. Zresztą sobota była udanym dniem dla Rosjanek grających w Paryżu. Chwilę wcześniej w juniorskich zmaganiach triumfowała Alisa Oktiabriewa. Jej słowa po finale odbiły się szerokim echem.

Rosjanka Alisa Oktiabriewa wygrała juniorski Roland Garros 2026
Rosjanka Alisa Oktiabriewa wygrała juniorski Roland Garros 2026Wu HuiwoAFP

Sobotni finał Roland Garros przeszedł do historii. Zmierzyły się w nim Mirra Andriejewa i Maja Chwalińska. Polka fantastycznie spisywała się w całym turnieju, a jej niespodziewany marsz w Paryżu przerwała dopiero 19-letnia Rosjanka. Andriejewa triumfowała 6:3, 6:2 i wygrała pierwszy wielkoszlemowy tytuł w swojej karierze. Na taki sukces czekali Rosjanie, którzy często używają sportu do propagandy.

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W sobotę odbył się także finał juniorskiego Roland Garros, w którym zmierzyły się Rosjanka Alisa Oktiabriewa oraz Chinka Sun Xinran. Ta pierwsza triumfowała 6:2, 6:1. 17-letnia Rosjanka tuż po finale powiedziała, że lada moment otrzyma czeski paszport. - Od dawna się o to staraliśmy. Kilka lat temu byłam blisko, ale na przeszkodzie stanęła sytuacja polityczna w związku z wojną w Ukrainie - powiedziała. Młoda tenisistka przyznała, że przełom nastąpił kilka miesięcy temu, gdy w Czechach zmienił się rząd. - Gdy wrócę do Czech to będę ustalać formalności. Mam nadzieję, że za 1-2 miesiące wszystko będzie załatwione - przyznała.

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Maciej Brzeziński

Oktiabriewa cytowana przez sports.ru podkreśliła, że Czechy są jej domem, a nie Rosja. Przyznała, że tak naprawdę w języku rosyjskim porozumiewa się tylko w domu z rodzicami.

Mieszkam w Czechach od pierwszego roku życia. Szczerze mówiąc uważam się za Czeszkę. Moja szkoła, przyjaciele i trenerzy są w Pradze. To mój dom. To zawsze była moja ojczyzna. Byłam w Rosji tylko raz. Na turnieju do lat 14
wspomniała.

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Głos w sprawie Oktiabriewej zabrał także prezes Rosyjskiej Federacji Tenisowej. Jego słowa są jednoznaczne i wskazują, że Rosjanie są od dawna pogodzeni ze stratą tenisowego talentu. - Nie mamy nic wspólnego z jej wychowaniem. Od dawna mieszka w Czechach, dokąd przeprowadziła się z rodzicami. Więc od dawna nie jest nasza- podkreślił Szamil Tarpiszczew, cytowany przez TASS.

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