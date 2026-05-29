Chwalińskiej pomógł trening ze Świątek. Zrozumiała jedno, jej menedżer już tego nie kryje

- Tyle się dzieje, że nawet nie mam czasu, żeby coś zjeść. Ale jeśli dzieją się takie rzeczy, to mogę w ogóle nie jeść - wita nas Piotr Szczypka, menedżer Mai Chwalińskiej.

Dariusz Ostafiński, Interia: W takim razie, żeby nie przeciągać, i pozwolić jednak panu coś zjeść zacznę od prostego pytania i proszę o szczerą odpowiedź, taką z ręką na sercu. Jak pan jechał, bądź leciał do Paryża, to liczył pan, że będzie trzecia runda?

- Z ręką na sercu? Za każdym razem, jak wyjeżdżam z Mają na wielkie szlemy, to z tyłu głowy mam taką natrętną myśl, że może tym razem zaskoczymy świat i zajdziemy bardzo daleko. W praktyce różnie to wychodziło, bo dotąd tym najlepszym wynikiem była druga runda w Wimbledonie, ale ja jestem człowiekiem dużej wiary.

Dlatego Maja Chwalińska bije rywalki w Paryżu

To, co takiego ma teraz Maja Chwalińska, czego wcześniej brakowało?

- Zdrowie ma. Już od dłuższego czasu nie ma wielkich przerw w grze. Maja wzmocniła się fizycznie. Nabrała też jednak większej pewności siebie, bo to nigdy nie jest tak, że decyduje jedna rzecz. A ta pewność siebie wzięła się choćby z wygranej w turnieju WTA 125 Oeiras, gdzie Maja ograła kilka dziewczyn z pierwszej setki i wygrała finał. Także to się wszystko poskładało w jedną całość i właśnie oglądamy efekt, nazwijmy to końcowy. Jakby Maja była zdrowa, to taką eksplozję formy zobaczylibyśmy wcześniej. Nie ma jednak co. Pięć wygranych meczów w Paryżu, to dla nas wielka sprawa.

Nie chcę nawet pytać, na ilu meczach się skończy, żeby nie zapeszać. Oby ten serial trwał.

- Na to liczymy. Maja tutaj w Paryżu trenowała z Igą Świątek i Naomi Osaką, czyli dwoma zwyciężczyniami turniejów wielkiego szlema. I podczas tych zajęć mogła zobaczyć, że nie dzieli jej od nich jakaś wielka przepaść. Na pewno to zrozumiała.

Największym wrogiem Chwalińskiej jest teraz ...

Wyczuwam jakąś taką lekką niepewność w pana głosie.

- To jednak nie wynika z jakiejś obawy czy strachu przed tym, że któraś z rywalek może ją zaskoczyć. Natomiast teraz największym wrogiem Mai może być jakaś taka wewnętrzna presja. Wiadomo, że ona chce zajść jak najdalej i to może jej ciążyć. W końcu jednak musi się z tym zmierzyć, więc nie ma co narzekać.

Ja bym powiedział, że trzeba się cieszyć. Maja Chwalińska pokonała już mistrzynię olimpijską i zawodniczkę, która wygrywała w deblu wielkie szlemy. W meczu z Chinką Zheng dawano jej góra 10 procent szans.

- Też się bałem tamtego meczu, bo nie wiedziałem czego się spodziewać. Muszę się jednak pochwalić, że przed spotkaniem z Mertens powiedziałem trenerowi Machovskiemu, że Maja wygra.

Wspomniał pan, że Maja aktywnie spędza czas w Paryżu. Nie odstawia rakiety w kąt, jak Magda Linette, która stawia na wannę z lodem.

- Maja też siedzi w wannie z lodem, a trenuje, bo jest jednak dużo młodsza od Magdy. W różnym wieku trzeba odpowiednio dozować treningi. Starsza zawodniczka potrzebuje więcej czasu na regenerację, młodszej trening nawet w trakcie tak wyczerpującego turnieju nie zaszkodzi.

Teraz Maja zagra z Marią Sakkari, która pokonała Claire Liu.

- Nam było obojętne, z kim zagra. Z Sakkari przegrała rok temu w Rzymie, ale wtedy nie była taka silna. Jeśli w sobotę Maja będzie w pełni sił, a zrobimy wszystko, żeby tak było, to będzie inny mecz.

Polska mistrzyni destrukcji. To celowa robota

Chwalińska w Paryżu frustruje rywalki tymi swoimi lobami.

- To celowa strategia polegająca na destrukcji gry przeciwniczki. Chodzi o to, żeby nie pozwolić jej złapać rytmu, zdenerwować ją. Są loby, slajsy, uderzenia z rotacją, przyspieszenie, zwolnienie. Mało kto tak gra i przez to rywalki Mai mają kłopot.

A ona tak zawsze, czy to robota czeskiego trenera?

- Od zawsze tak grała. Już wtedy, jak trenowała z Pawłem Kałużą. Wtedy była jednak zbyt pasywna. Jednak grając z tymi najlepszymi, trzeba atakować, grać bliżej kortu, kończyć piłki. Kiedyś Maja tego nie robiła, a teraz już tak. Ma taki super skrót, stała się kompletną zawodniczką.

To teraz marzenie o setce trzeba zamienić na coś innego.

- Będzie pewnie teraz koło 90 miejsca.

Lech Sidor powiedział mi, że Maja może być taką zawodniczką na miejsca 30-60.

- Czy ja wiem? Jeśli wygrywa z mistrzynią olimpijską, a potem z 21. rakietą na świecie, to może jednak stać ją na więcej. Według mnie nie ma sufitu i żadnych ograniczeń. Weźmy Paolini, czyli zawodniczkę bardzo podobną do Mai. Była w TOP10? Była. I takich dziewczyn o sylwetce Mai, które były i grały wysoko, jest więcej. W telewizji wyglądają na większe, a w istocie są bardzo drobne. Powtarzam raz jeszcze, nie ma sufitu.

Elise Mertens w meczu z Mają Chwalińską JULIEN DE ROSA AFP

Maria Sakkari KARIM JAAFAR AFP

Maja Chwalińska FOTO OLIMPIK/NurPhoto via AFP AFP





