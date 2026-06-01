Maja Chwalińska pisze historię. 24-latka już teraz może cieszyć się ze swojego najlepszego w karierze występu na wielkoszlemowych kortach, a przecież wciąż nie powiedziała ostatniego słowa.

Dość powiedzieć, że nasza tenisistka nigdy wcześniej nie zagrała w głównej drabince Rolanda Garrosa, a w tym sezonie robi w niej furorę. Wyrzuciła z niej już mistrzynię olimpijską Qinwen Zheng, reprezentantkę Belgii Elise Mertens oraz 49. rakietę świata Marię Sakkari. Dzięki temu stanęła przed szansą, by awansować do ćwierćfinału paryskich zmagań.

Właśnie awans do najlepszej ósemki turnieju jest stawką poniedziałkowego meczu Mai Chwalińskiej z reprezentantką gospodarzy - Diane Parry. Obie zawodniczki dzielą w rankingu WTA zaledwie 22 lokaty. To każe wierzyć w to, że jeśli nasza zawodniczka znów zagra na poziomie, jaki zaprezentowała w ostatnich spotkaniach, będzie mogła kolejny raz sprawić ogromną radość swoim fanom, a także przede wszystkim samej sobie.

Roland Garros. Maja Chwalińska przyłapana na treningu. Polka chwyciła za telefon

Mecz Maja Chwalińska - Diane Parry został wpisany w poniedziałkowy plan gier na centralnym obiekcie imienia Philippe'a Chatriera. Wcześniej urodzona w Dąbrowie Górniczej 24-latka miała okazję zapoznać się z tym obiektem przy okazji treningu, podczas której doszło do wyjątkowej sceny. Uwiecznili ją organizatorzy Rolanda Garrosa.

W pewnym momencie Maja Chwalińska postanowiła zejść z samego kortu, by stanąć nad zamontowaną tuż obok tabliczką poświęconą Rafaelowi Nadalowi, by z bliska sfotografować ją swoich telefonem komórkowym.

Na wspomnianej tabliczce znajduje się imię i nazwisko hiszpańskiego "króla paryskiej mączki", odcisk jego buta oraz liczba 14, nawiązująca do liczby tytułów zdobytych na kortach Rolanda Garrosa.

Maja Chwalińska ewidentnie nie mogła oprzeć się pokusie, by uwiecznić tak bliską obecność pamiątki, która już na zawsze będzie honorowała żywą legendę tenisa.

Maja Chwalińska

