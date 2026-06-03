Historia Mai Chwalińskiej na tegorocznym Rolandzie Garrosie porywa, urzeka i fascynuje. Polska tenisistka prawo gry w głównej drabince musiała wyszarpać sobie w eliminacjach. A teraz - po raz pierwszy w karierze - może dumnie nazywać się wielkoszlemową półfinalistką. Wielki sukces naszej reprezentantki stał się faktem po środowym zwycięstwie w dwóch setach nad Anną Kalinską.

Na porażkę swojej zawodniczki natychmiast zareagowały rosyjskie media, zwracając uwagę nie tylko na niekorzystny dla siebie wynik, ale i świetną grę Mai Chwalińskiej.

Roland Garros. Maja Chwalińska w półfinale. Rosyjskie media reagują

Przebieg spotkania natychmiast odnotowała kremlowska agencja TASS, ograniczając się jednak w swojej depeszy do suchych faktów.

Kalinskaya przegrała w ćwierćfinale Rolanda Garrosa ze 114. tenisistką w rankingu. Maja Chwalińska po raz pierwszy w karierze awansowała do półfinału turnieju wielkoszlemowego

Przedturniejowe miejsce Mai Chwalińskiej w rankingu WTA - która po Rolandzie Garrosie przesunie się przynajmniej na 30. lokatę - odnotował także portal Championat.com.

Tamtejsi dziennikarze nazwali przy okazji Maję Chwalińską "największą sensacją" tegorocznego Rolanda Garrosa. I trudno dyskutować z tak postawioną tezą.

- Wliczając kwalifikacje do tej edycji Rolanda Garrosa, 24-letnia Polka wygrała siedem meczów. Niektórzy eksperci żartowali nawet w wywiadach z nią, że technicznie rzecz biorąc Maja zdobyła już tytuł w Paryżu. Od początku meczu było jasne, że Chwalińska jest w formie, a ta pewność siebie pomogła Polce - chwalą naszą reprezentantkę Rosjanie.

O wielkiej chwili w karierze Mai Chwalińskiej wspomniał także między innymi serwis Matchtv.ru.

- Chwalińska jest szóstą tenisistką w Erze Open (od 1968 r.), która dotarła do głównej drabinki turnieju Wielkiego Szlema poprzez kwalifikacje i dotarła do półfinału - przekazała tamtejsza redakcja.

Maja Chwalińska DIMITAR DILKOFF AFP

Maja Chwalińska Marcin Golba/Nur Photo AFP





Wyjątkowy wywiad z Mają Chwalińską. To powiedziała dziewięć lat temu Polsat Sport