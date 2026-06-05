Chwalińska zderzy się z brutalną siłą. "Z taką w Paryżu jeszcze nie grała"

Dariusz Ostafiński, Interia: Przed nami finał Roland Garros z Mają Chwalińską, Jak spytałem Michała Kaznowskiego o ten mecz, to wyczułem, że chyba nie do końca wierzy w wygraną naszej zawodniczki. Dlaczego?

Paula Kania-Choduń, mistrzyni Polski w tenisie: Na pewno będzie to bardzo duże wyzwanie. Andriejewa, choć młodsza, to ma na koncie kilka bardzo dużych zwycięstw. Kolejna sprawa, Andriejewa jest bardzo silna fizycznie. Bardzo mocno serwuje i robi to fenomenalnie. Jest jedną z najlepiej serwujących zawodniczek na tourze. Dobrze też rozgrywa taktycznie swoje spotkania. Ćwierćfinał z Soraną Cirsteą, to był majstersztyk, jak chodzi o taktykę. To, jak podnosiła piłkę, jak wiedziała, gdzie przetrzymać i to, jak cierpliwa była zasługuje na uznanie.

Andriejewa mocna, jak nigdy dotąd

Wrażenie zrobiło też to, jak szybko poradziła sobie z Martą Kostiuk, z którą przegrała nie tak dawno w Madrycie.

- To, jak była nastawiona mentalnie do tego meczu, też na mnie zrobiło wrażenie. Andriejewa wygrała bowiem z Kostiuk nie tylko samą grą na korcie. Dobry mental jej niesamowicie pomógł.

Jeszcze nie tak dawno Andriejewa potrafiła się zagotować.

- Współpraca z psychologiem zaczyna jednak przynosić efekty. Z drugiej strony nam się łatwo te jej wybuchy ocenia, ale zapominamy, że to jest nastolatka. Jak na swój wiek, a ma 19 lat, ona jest naprawdę bardzo dobrze ogarnięta. Zwłaszcza w ostatnim czasie. Praca mentalna to jest zawsze długi proces, ale widać Mirra dostała tipy, które działają.

"Mission impossible" dla Chwalińskiej

Ten finał zaczyna się jawić, jako coś w rodzaju "mission impossible" dla Chwalińskiej.

- Bo to będzie bardzo duży wyzwanie. Największe z dotychczasowych, bo też Maja zagra z najwyżej rozstawioną zawodniczką. Z taką jeszcze w Paryżu nie grała.

Jednak wszystkie dotychczasowe rywalki, z którymi grała, były lepsze i wyżej notowane.

- Tak i na każdą znalazła sposób. Można mówić, że Chinka Zheng jest w nie najlepszym momencie kariery, ale trzeba było wyjść i z nią wygrać. A mało kto wierzył, że się uda. To samo z Sakkari, która w pierwszym secie miała gierkę na Maję i nieźle jej to wychodziło. Ją też Maja musiała przełamać. I zrobiła to.

Ale?

- W teorii wszystko przemawia za Andriejewą. Maja już jednak dawno jest wygrana, a ten ostatni mecz ze Sznajder pokazał nam, że Maja trzyma ciśnienie i robi to tym najwyższym poziomie.

O wygranej w finale zdecydują detale

Zdaje się jednak pani mówić, że teraz ta kamienna twarz Mai, z której trudno odczytać emocje i ta jej gierka doprowadzająca przeciwniczki do białej gorączki, to może być za mało na Andriejewą.

- I tak i nie. Andriejewa lubi odpalić takie negatywne emocje. Wiele będzie zależało od tego, jak Rosjanka wejdzie w mecz. Czy będzie się jej ten mecz układał. Mogą decydować detale. Może wiatr źle zawieje, może rywalce coś nie zagra, może zepsuje kilka uderzeń i zrobi się nerwowa.

Tak sobie myślę, że to może być taki mecz, jak ten z Sakkari, gdzie Maja dopiero po godzinie gry złapała rytm.

- Dokładnie. To może być taki mecz, gdzie Maja będzie musiała czekać na swój moment. Od początku musi jednak walczyć o każdą piłkę. Nawet, jak Andriejewa dobrze wejdzie w mecz i będzie wysoko prowadziła, to Maja musi próbować i wyczekiwać tego momentu zawahania się rywalki. Na tym Rolandzie zdarzały się już powroty w setach przegrywanych 1:5, więc warto być cierpliwym.

Zwłaszcza że na horyzoncie jest szansa na wygranie wielkiego szlema.

- Większe ciśnienie będzie w teamie Andriejewej. Jej nie wypada przegrać z Mają.

Mecz ze Sznajder przygotował Chwalińską na finał

One też nigdy ze sobą nie grały.

- Maja dotąd w ogóle miała niewiele spotkań z tymi topowymi, bo była niżej w rankingu. Po tym turnieju się to zmieni. Myślę, że to będzie pierwsze z wielu spotkań z Andriejewą, jakie czekają Maję w przyszłości.

Jak myślę o finale, to mam takie przekonanie, że nic nie mogło lepiej przygotować Mai Chwalińskiej na ten mecz, niż starcie ze Sznajder.

- Oj tak. Sznajder miała wszystko, że Maję pokonać. Jest mocna fizycznie, gra szybko, gra na piłkę wznoszącą, topsina, slajsa, potrafi też wejść do siatki. W końcu to srebrna medalistka igrzysk w grze podwójnej. Jednak, choć Sznajder miała wszystko, to nie dała rady. To nam pokazuje, że ten irytujący dla przeciwniczek tenis Mai, po którym dostają białej gorączki, to jest bardzo potężna broń. Sznajder zresztą bardzo ładnie się zachowała, doceniła Maję, przyznając, że wygrała zasłużenie. Tego zabrakło Kalinskiej.

Nie wiemy, co oznaczają plastry na nogach Chwalińskiej

Przy okazji meczu ze Sznajder dużo mówiło się o mięśniach przywodziciela Mai. Czy to może jej jakoś przeszkodzić w tym finale?

- To już wie tylko sama zainteresowana. My nie wiemy, czy te plastry na jej nogach to tylko prewencja, czy też coś poważniejszego. Gra w tenisa wiąże się jednak z wielkim bólem, Maja ma też w nogach te trzy dodatkowe mecze.

Nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki, żeby te plastry na jej nogach nie były poważniejszym problemem.

- Berrettini w ćwierćfinale skreczował po dwóch godzinach gry. Już wchodził na kort z bólem, a po tych dwóch godzinach poddał mecz, bo ból był już nie do zniesienia. Oczywiście Mai tego nie życzymy i liczymy, że w sobotę będzie walczyła tylko z rywalką.

Cały czas mam w głowie słowa jednego z ekspertów, że w końcu przyjdzie rywalka większa, mocniejsza, że Maja będzie się musiała zderzyć z taką wręcz brutalną siłą. Ten finał, to chyba jest taki mecz.

- No tak. Andriejewa jest wyższa, jest mocniejsza, a jej serwis podchodzi pod 200 kilometrów na godzinę. Na papierze Andriejewa jest faworytką, a przemawia za nią ranking, fizyczność i doświadczenie, czyli niemal wszystko. Jednak w poprzednich meczach Mai też tak było, więc nie wszystko stracone.

Maja Chwalińska w finale Roland Garros 2026 zagra z Mirrą Andriejewą JULIEN DE ROSA AFP

Mirra Andriejewa THOMAS COEX AFP

Maja Chwalińska w meczu z Dianą Sznajder czuła się tak, jakby grała z inną wersją siebie. Emma Da Silva East News





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