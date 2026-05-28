Andrzej Klemba, Interia: Serce z dumy panu pęka?

Paweł Kałuża, pierwszy trener Mai Chwalińskiej: Na pewno tak. Kiedy widzę w jakiej formie Maja jest podczas Rolanda Garrosa i w jakim stylu wygrywa z dużo wyżej notowanymi rywalkami, to jestem dumny i szczęśliwy.

Jak wytłumaczyć, że nagle radzi sobie najpierw z mistrzynią olimpijską Qinwen Zheng, a potem z Elise Mertens, sześciokrotną triumfatorką turniejów wielkiego szlema w deblu i półfinalistką Australian Open w singlu. Chwalińska może nie wyskoczyła nagle z pudełka, ale w tych wielkich turniejach nie za wiele zdziałała.

- Wydaje mi się, że każdy występ w turniejach w przeciągu ostatnich lat był dla niej lekcją. Rozwinęła się jako tenisistka, ale też jako człowiek. Krok po kroku szła w górę i ten sezon jest dla niej bardzo dobry. A myślę, że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

Komentatorzy podkreślają, że mimo słabszych warunków fizycznych, ma dużo więcej atutów, które pozwalają jej na zwycięstwa.

Komentatorzy mówią o tych warunkach chyba więcej niż Maja o tym myśli. Tenisistek o podobnym wzroście było kilkanaście. Nie wszystkie się przebijają do tej setki, bo to jest pewien wyznacznik. Maja gra kreatywnie, różnorodnie i do odnoszenia zwycięstw musi być też dobrze przygotowana fizycznie. Co za tym idzie, ważna jest psychika. Ta dzisiejsza wygrana da jej kolejny taki zastrzyk pewności siebie.

Nie znaczy to oczywiście, że wygra kolejny mecz czy cały turniej, ale dla niej to kapitalne doświadczenie

Mertens była niemal sto miejsc wyżej w rankingu a w drugim secie Chwalińska w stylu Igi Świątek rozbiła ją do zera. To robi wrażenie.

- Te zawodniczki z czołówki na pewno jeszcze dobrze Mai nie znają. A jak nawet gdzieś obserwowały i miały przygotowaną taktykę, to jednak zderzenie się z taką zawodniczką na korcie, to jest coś innego. Maja gra tenis dla nas, dla kibiców, fajny dla oka, ale przeciwko takiej tenisistce ciężko się gra. Każde jej zagranie jest inne, różnorodne, a to rotacja awansująca, a to wsteczna, piłka szybka i wolna, wysoka, niska, skrót. Ewidentnie Belgijka sobie z tym nie poradziła. Do tego miała problemy ze zdrowiem, co Maja też wykorzystała. Rzeczywiście to, że w drugim meczu turnieju głównego wygrała seta do zera robi wrażenie. Jest w formie i trzeba trzymać kciuki, żeby nie oglądała się gdzieś za daleko, tylko skupiła się na kolejnym meczu. Zagra z Amerykanka lub z Greczynką. Ma teraz dzień na regenerację. Chwilę poświętują, a jutro już będą przygotowywać się do meczu. Im mniej szumu będzie, tym lepiej dla niej, ale pewnie cały sztab będzie ją chronił, bo chętnych do wywiadu nie zabraknie.

Ta różnorodność w zagraniach czy zmiana tempa to efekt waszej pracy?

- Trenowaliśmy tak od samego początku. Maja zaczęła grać w wieku siedmiu lat. W Dąbrowie Górniczej byłem pomysłodawcą programu Talentiady Tenisowej. Zrobiłem nabór i zgłosiła się m. in. Maja. Zajęcia były nieodpłatne, więc nie było też żadnego nacisku ze strony rodziców tych dzieci, że to musi być ten tenis. Na początku było więc dużo zajęć ogólnorozwojowych, pracy nad sprawnością fizyczną, ale także tenisową. Szliśmy krok po kroku, ucząc się miękkimi piłkami, na małych kortach, a potem większych. Jak najwięcej różnorodności, czyli forehandy, backhandy, ale też volley'e, smecze czy różne serwisy. No i tak przeszliśmy przez te 12 lat. Dbałem, by na każdym etapie była jakość, czyli dobry sparingpartner i pomysł na trening. Żeby nie przynudzać i jak my np. graliśmy jakąś rozgrywkę po krosie, to Maja musiała grać trzy razy forehand płaski, trzy razy topspin wolny, trzy razy topspin szybki, slice, odwrotny backhand, skrót. Loba jeszcze grała, dochodziła do siatki, grała volley'ami i smeczowała. To były takie szachy tenisowe i to chyba procentuje. Osobiście spodziewałem się, że będzie trochę wyższa, że przerośnie mamę, ale tak się nie stało. Rękę, czyli ten warsztat, arsenał techniczny, ćwiczyliśmy od pierwszego treningu do ostatniego.

Chwalińska awansuje do czołowej setki. To może być przełom? Wiadomo, że będzie łatwiej dostać się do największych turniejów.

- To daje dużo możliwości. Sztab Mai, ludzie związani z nią teraz najbliżej i sama zawodniczka po tych wszystkich doświadczeniach wie, że musi iść krok po kroku. Jest w setce, czyli pierwszy cel osiągnęła, ale to na pewno nie jest ten główny. Uniknie eliminacji na US Open i Australian Open, na Wimbledonie jeszcze będzie musiała grać, ale to jest bardzo dużo. Wydaje mi się, że teraz będzie częściej w tzw. turniejach telewizyjnych. Już ma bardzo sporo kibiców, jak na zawodniczkę, która jeszcze w setce nie była, a przybędzie jej więcej fanów. Sponsorzy się zainteresują, bo nie ukrywajmy, że oprócz tych sukcesów, które są najważniejsze, czyli motywacja wewnętrzna dla sportowca, ważna jest również motywacja zewnętrzna. Finanse, zabezpieczenie kariery to kluczowa sprawa.

Trochę to wróżenie z fusów, ale jak daleko Maja może zajść?

- Pracowaliśmy przez te 12 lat i zawsze mierzyliśmy wysoko. Przy zawodniczce, która ma 12 lat, 14, 16, czy 18, to są to cele, które mają ją motywować, żeby chciała wejść na samą górę. Teraz już jest ukształtowaną zawodniczką, ale cały czas na dorobku. Dojdzie wysoko, ale musi się złożyć na to kilka czynników, a przede wszystkim zdrowie, zdrowie i jeszcze raz zdrowie. Maja pokazuje na kortach w Paryżu, że potrafi grać i swoją grą się obroni, a na pewno jest zawodniczką, która cały czas pracuje nad sobą. A grając z zawodniczkami ze światowej czołówki, jak dzisiaj czy w pierwszej rundzie, to sam ten mecz powoduje jej rozwój i to zaprocentuje. Nie chcę rzeczywiście wróżyć z fusów, czy będzie pierwsza, dziesiąta czy trzydziesta na świecie. Oby się wspinała i to nie muszą być jakieś susy. Ja zawsze byłem zwolennikiem rozwoju krok po kroku i tak to cały czas robiła.

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP

Elise Mertens w meczu z Mają Chwalińską JULIEN DE ROSA AFP





