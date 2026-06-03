Chwalińska wyrwała Rosjance serce, sufit przebity. Kibice, ale co z wami?

Ze 113. miejsca na 49. lokatę w światowym rankingu - szarża Mai Chwalińskiej z momentem dojścia do najlepszej ósemki wielkoszlemowego turnieju w stolicy Francji wymknęła się skali. Polka zaczynała w Paryżu jako szara myszka, dwie pierwsze konferencje z nią odbyły się "w buszu", jak nazywamy najmniejszą przestrzeń konferencyjną sąsiadującą z wielką przestrzenią medialną dla dziennikarzy.

Maja Chwalińska z koncertem w Paryżu. Majstersztyk Polki

Na obu konferencjach byli tylko polscy dziennikarze. A moderatorka po tradycyjnym zwrocie "czy są pytania w języku angielskim?", mogła tylko sama zainicjować spotkanie, a następnie przebiegało wyłącznie w języku polskim. Sytuacja, w której czarująca swoją grą podopieczna czeskich trenerów awansowała do ćwierćfinału sprawiła, że zaczęła komplementować ją nawet Aryna Sabalenka.

Tym razem wejście na kort centralny Philippe'a Chatriera było dla Chwalińskiej zupełnie innym doświadczeniem od meczu poprzedniej rundy z zawodniczką gospodarzy Diane Parry. Mimo tak wielkiej rangi spotkania, trybuny zwłaszcza początkowo mocno świeciły pustkami. Ostatecznie na pewno zasiadło kilka tysięcy osób, ale z uwagi na to, że tenisowy amfiteatr może pomieścić ponad 15 tys. widzów, mnóstwo pustych krzesełek kłuło w oczy.

Chwalińska musiała sobie poradzić także z nową sytuacją, bo po raz pierwszy w drabince głównej zdarzyło się, by nie utrzymała swojego pierwszego podania. Mimo że grała naprawdę dobrze, ale widać było, że Anna Kalinska odrobiła pracę domową. Dowiódł tego przede wszystkim moment, gdy po fenomenalnym skrócie doszła do odchodzącej piłki i zagrała ją tak po ciasnym skosie, że Maja mogła bezradnie rozłożyć ręce.

Jeśli ktoś myślał, że to impuls, który nada bieg wydarzeniom, nasza reprezentantka w jednej chwili odpowiedziała - po bardzo zaciętym gemie - powrotnym przełamaniem. To był także sygnał, że nawet na tym etapie turnieju jest piekielnie mocna mentalnie, życie zahartowało ją na wiele sytuacji. Zresztą dlaczego miałaby drżeć przed Kalinską, wprawdzie na starcie turnieju notowaną znacznie wyżej, przy czym Rosjanka dotąd tylko raz grała w tej fazie turnieju wielkoszlemowego (Australian Open w 2024 roku).

Dwa kolejne gemy to był pokaz tego, kim właśnie staje się Chwalińska w kobiecym tourze. Najpierw po zaciętej walce i swoich firmowych zagraniach odebrała serwis Kalinskiej, a następnie sama wyszła ze stanu 15:40. Obroniła dwa breaki i nie dała się zatrzymać już do końca. Rywalka wyglądała tak, jakby non stop miksowana gra coraz bardziej utrudniała jej skuteczne zagrania, bo nie była w stanie zbudować dłuższej akcji na swoich warunkach.

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Jest coś jeszcze, co od początku turnieju rzuca się w oczy w przypadku Mai Chwalińskiej. Towarzyszy jej także ogromne szczęście, jak przy wielu piłkach, które po jej zagraniach tańczyły na siatce i spadały na stronę przeciwniczki. Czy piłka na styku, która po interwencji sędziego liniowego okazywała się być taką, która musnęła także linię boczną.

Latającą Maję też można uziemić. Kalinska cięła skrzydła

Z kursu po nokaut w pierwszym secie wyrwała Chwalińską utrata serwisu w siódmym gemie, przy stanie 5:1. Trzeba oddać Kalinskiej, że podyktowała bardzo trudne warunki na returnie, które przyniosły jej sukces. W akcji punktowej Polki na 30:15 przy wyniku 5:3 potrafiła z uznaniem sama bić brawo, gdy przegoniona po korcie, nie dobiegła do loba. Jednak wyraźnie zmieniło się momentum w tym spotkaniu i przeciwniczka z zadziwiającą skutecznością odrabiała straty.

Dwa kolejne przełamania sprawiły, że nasze nowe dobro narodowe stanęło przed mentalnym wyzwaniem, prowadząc już tylko 5:4. Maja po raz pierwszy w tym turnieju zaczęła pokazywać ludzkie oblicze, myląc się na potęgę. Ale to był efekt świetnej pracy Kalinskiej, grającej precyzyjnie i bardzo wymagającą dla naszej zawodniczki. Skutecznie okazało się rozrzucanie piłek raz na stronę forhendową, raz bekhendową.

Polka dała nogę rywalce w najlepszej możliwej chwili, ale zawodniczka rodem z Moskwy wyrównała stan i mieliśmy tie-break. W nim czary też średnio działały, bo Kalinska jakby już widząc techniczny zamiar Polki, ruszała do siatki i zdążała do zagrań, z którymi wielu by sobie nie poradziło. Teraz możemy zażartować - a może Maja właśnie tego chciała? Może pragnęła jeszcze bardziej, podnosząc dramaturgię, zachęcić wszystkich do oglądania, a dopiero w tie-breaku pokazać, że to ona jest mocarką? To zapewne tylko życzeniowe myślenie, ale dokładnie tak wyglądał bieg wydarzeń na korcie. Wynik 7:3 poszedł w świat i zakorzenił się w świadomości Kalinskiej.

- Podłogę podnieśliśmy, teraz czas w następnym etapie przesunąć też sufit - przypomniały mi się te słowa Macieja Ryszczuka, trenera przygotowania fizycznego i motorycznego Mai, wypowiedziane w naszym najświeższym wywiadzie dla Interii sprzed kilkunastu godzin.

Drugi set rozpoczął się wspaniale, bo już w trzecim gemie Chwalińska doprowadziła do przełamania. Ba, on nabrał spektakularnego rytmu, bo Maja zaczęła miażdżyć Rosjankę także mentalne. Odebrała jej kolejne podanie, które było niczym wyrywanie Rosjance duszy i serca. W tym momencie nastąpiła zaskakująca odpowiedź rywalki, ale zdołała wciągnąć tylko kilka haustów powietrza i znów zaczęła tonąć.

Pierwszy setowy i meczowy gem dla Mai (5:2) jeszcze nie zakończył się przełamaniem, ale to tylko nieznacznie opóźniło euforię. 24-letnia nowy skarb narodowy zabrała całą sportową Polskę do nieba! Półfinał Rolanda Garrosa, jak to brzmi?!

Z Paryża - Artur Gac

Maja Chwalińska Anne-Christine POUJOULAT AFP

Maja Chwalińska CHOLEWINSKI MARCIN Newspix.pl





Wyjątkowy wywiad z Mają Chwalińską. To powiedziała dziewięć lat temu Polsat Sport