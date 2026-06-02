Maja Chwalińska od zawsze uznawana była za zawodniczkę o niezwykłym talencie. Polka odkąd zaczęła swoją tenisową karierę pokazywała, że można ją określać śmiało mianem "tenisowej czarodziejki". Wydawało się jednak jasne, że nigdy nie będzie w stanie seryjnie wygrywać meczów mocnymi uderzeniami.

Polka musiała poszukiwać innej drogi do realizacji założonych celów. Tę widzimy obecnie w Paryżu. Nasza tenisistka szokuje i zachwyca świat tenisa. Maja awansowała już do ćwierćfinału turnieju rangi Wielkiego Szlema na kortach imienia Rolanda Garrosa. O półfinał zagra z Anną Kalinską.

Chwalińska mistrzynią Europy. Wielki triumf Polki

Jej droga do Paryża rozpoczęła się ponad dekadę temu. Nie sposób nie wspomnieć o tym, co wydarzyło się w 2015 roku. Wówczas w czeskim Rakovniku reprezentacja Polski do lat 14 rywalizowała w mistrzostwach Europy. W składzie naszej kadry oprócz Chwalińskiej były także: Iga Świątek i Stefania Rogozińska-Dzik.

Biało-Czerwone spisały się doskonale, a sama Chwalińska była w tym turnieju bezbłędna. W ćwierćfinale Polki wyeliminowały Włoszki, a Chwalińska w swoim meczu pokonała Federicę Rossi, która najwyżej w rankingu WTA plasowała się w szóstej setce. Po meczu z Włoszkami przyszedł czas na półfinał.

W tymże Biało-Czerwone rywalizowały z Turczynkami. Chwalińska pokonała Ebru Zeynep Yazgan oddając jej po gemie w obu setach. W finale Polki zmierzyły się z Rosjankami. Chwalińska rywalizowała z Kamilą Rachimową. Wygrała ze swoją przeciwniczką 7:5, 6:1. Później wystąpiła także w grze deblowej, gdzie Polki przypieczętowały triumf.

