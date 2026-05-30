Chwalińska wracała po 1:6 z Sakkari. Trzysetowy bój o historyczny awans w Paryżu

Maja Chwalińska błyszczała podczas tegorocznego Roland Garros od pierwszej rundy eliminacji. Już sam awans do głównej drabinki oznaczał dla Polki debiut w tej fazie zmagań w Paryżu. Nasza reprezentantka na tym nie poprzestała. Pokonała Qinwen Zheng, a następnie Elise Mertens - obie wynikami 6:4, 6:0. Dzięki temu 24-latka odblokowała kilka dodatkowych osiągnięć. Zapewniła sobie pierwszy w karierze awans do 1/16 finału wielkoszlemowej imprezy. Ponadto zanotowała premierowy triumf przeciwko tenisistce z TOP 30. Spełnił się także wymarzony cel - zagwarantowała sobie debiut w najlepszej setce rankingu WTA.

Zawodniczka BKT Advantage Bielsko-Biała chciała pójść za ciosem i postawić kolejny stempel na tej pięknej, paryskiej przygodzie. W sobotę czekało ją starcie o czwartą rundę z Marią Sakkari. Greczynka miała tę przewagę nad Chinką i Belgijką, że już miała okazję rywalizować z Chwalińską. Panie spotkały się w decydującej fazie kwalifikacji do ubiegłorocznego turnieju WTA 1000 w Rzymie. Wówczas Maja wygrała pierwszego seta, a w drugim prowadziła z przewagą przełamania. Później na korcie dominowała już jednak rywalka. Ostatecznie Sakkari wygrała tamten pojedynek 3:6, 6:3, 6:1. Dziś obie spotkały się jednak na innym etapie rozgrywek i to też mogło odgrywać znaczącą rolę.

Roland Garros: Maja Chwalińska kontra Maria Sakkari w trzeciej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Sakkari. Greczynka bardzo dobrze weszła w spotkania, nie tracąc żadnego punktu. Maria próbowała zdominować Chwalińską swoją siłą fizyczną. Polka dzielnie broniła się w pierwszych akcjach przy własnym podaniu, ale w czwartym gemie zawodniczka z południowej części Europy doszła do głosu. Najpierw było 30-0 dla Mai, później obserwowaliśmy jednak break pointy dla rywalki. Po drugim półfinalistka Roland Garros 2021 objęła prowadzenie 3:1. 24-latka próbowała walczyć o zniwelowanie straty przełamania jeszcze przed zmianą stron, widzieliśmy stan 30-30. Mimo ogromnego poświęcenia i pracy w defensywie, ostatecznie nie udało się Polce uzyskać break pointa albo równowagi.

Sakkari zdobyła trzy "oczka" różnicy i nie zamierzała na tym poprzestać. W dalszym ciągu wywierała presję na Chwalińskiej, a po stronie naszej reprezentantki wkradały się błędy, które raczej nie przytrafiały się w poprzednich fazach turnieju. W szóstym gemie Maja popełniła także podwójny błąd serwisowy, ostatecznie została przełamana do 15. Już przy stanie 5:1 Greczynka podawała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Komentująca to spotkanie Joanna Sakowicz-Kostecka przyznała na antenie Eurosportu, że Polka chce być zbyt dokładna w swoich uderzeniach. Na twarzy 24-latki widzieliśmy pierwsze większe oznaki frustracji. Z kolei Maria robiła swoje. Nawet jeśli przegrywała czasami akcje przez spryt naszej reprezentantki, to potem znów przejmowała inicjatywę. Ostatecznie set zakończył się wynikiem 6:1.

Patrząc na przebieg pierwszej partii, już premierowy gem drugiej odsłony miał istotne znaczenie dla Chwalińskiej. Polka musiała za wszelką cenę przerwać serię przeciwniczki, by spróbować zaczepić się na grę z rozpędzoną rywalką. Nie było o to łatwo, bowiem Sakkari posiadała break pointa. Ostatecznie Maja utrzymała jednak serwis i dzięki temu rozpoczęła drugą część pojedynku od prowadzenia. Maria imponowała tym, jak mądrze oraz konsekwentnie wytrącała Polce atuty z ręki - coś, czego nie potrafiły wykonać poprzednie przeciwniczki. W trzecim rozdaniu doświadczona tenisistka dopięła już swego i znalazła się z przodu z przewagą przełamania.

Po zmianie stron wreszcie zobaczyliśmy słabszy moment z perspektywy Greczynki. Pojawił się break point dla naszej reprezentantki i - co najważniejsze - udało się go wykorzystać. Chwalińska przechytrzyła przeciwniczkę i doprowadziła do remisu. Widzieliśmy zaciśniętą pięść u Mai, ożywiła się także publiczność na trybunach. Maria zaczęła popełniać błędy, których nie widzieliśmy w początkowej fazie potyczki. W piątym gemie 24-latka utrzymała podanie bez straty punktu, pojawił się uśmiech na twarzy. Z kolei po stronie Sakkari nastały pierwsze oznaki frustracji. Nasza reprezentantka wreszcie odnalazła rytm, jakiego poszukiwała przez ponad seta.

Polka dorzuciła trzecie "oczko" z rzędu i nagle zrobiło się 4:2 dla Chwalińskiej. Greczynka bezradnie rozkładała ręce, jakby nie wiedziała, czemu korzystny wynik zaczął jej uciekać. A Maja czarowała na korcie - na koniec siódmego rozdania posłała dwa asy po kolei. W trakcie ósmego rozdania Maria przerwała serię gemów wygranych przez Polkę, ale 24-latka wciąż miała wszystko w swoich rękach. Nasza reprezentantka wykonała swoje zadanie. Utrzymała serwis i wynikiem 6:3 zapewniła decydującą odsłonę rywalizacji.

Trzecia partia rozpoczęła się bajecznie dla Chwalińskiej. Zdominowała początek, wyszła na prowadzenie 2:0. W kolejnym gemie walczyła o podwójne przełamanie, po podwójnym błędzie serwisowym Sakkari zrobiło się nawet 30-30. Ostatecznie Maria utrzymała swoje podanie. Ten moment jakby ją wzmocnił. Po zmianie stron zobaczyliśmy znów lepszą grę ze strony Greczynki, przypominającą to, co działo się w pierwszym secie. Szybko pojawiły się trzy break pointy dla zawodniczki z południowej części Europy. Mimo takich opresji, Chwalińska wróciła ze stanu 0-40, wygrywając pięć akcji z rzędu. Zamiast 2:2, zrobiło się 3:1 dla Polki.

W następnym gemie, po podwójnym błędzie serwisowym Sakkari, zobaczyliśmy piłkę na trzy "oczka" przewagi dla 24-latki. Maja popełniła błąd z returnu, ale potem nastały kolejne okazje. Po czwartej udało się zgarnąć przełamanie, przez co nasza reprezentantka znalazła się już blisko awansu do czwartej rundy. Sakkari nie zdołała się już podnieść. Chwalińska kontrolowała przewagę dwóch przełamań, co zaowocowało zwycięstwem 1:6, 6:3, 6:2. Mamy zatem dwie Polki w najlepszej "16" turnieju. O ćwierćfinał Maja powalczy z Amandą Anisimovą albo Diane Parry. W nieoficjalnym rankingu "na żywo" jest już w TOP 75.

Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca.

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP

Maria Sakkari Mike Stobe/Getty Images via AFP AFP

