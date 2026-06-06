Chwalińska wprost zwróciła się do rywalki. Rosjanka na koniec wybuchła śmiechem

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Maja Chwalińska napisała piękną historię w trakcie tegorocznego Roland Garros. Polka rozpoczęła turniej od eliminacji, a dotarła aż do wielkiego finału. Tam lepsza okazała się Mirra Andriejewa, która triumfowała 6:3, 6:2. Polka przemówiła w trakcie dekoracji i od razu zwróciła się do swojej rywalki. Na koniec ją także rozbawiła swoimi słowami.

Tenis. Maja Chwalińska tuż po finale Roland Garros. Pierwsze słowa Polki
Maja Chwalińska przemówiła po finale Roland GarrosaMustafa YalcinAFP

Przed rozpoczęciem Roland Garros polscy kibice liczyli przede wszystkim na Igę Świątek, która mogła wywalczyć w Paryżu piąty tytuł. Raszynianka odpadła w 4. rundzie, ale nad Wisłą zapanowało szaleństwo na tle Mai Chwalińskiej. Polka przyjechała do stolicy Francji z marzeniem wystąpienia w turnieju głównym. Tymczasem przebrnęła ona kwalifikacje, a potem kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa i dotarła do wielkiego finału, w którym zmierzyła się z Mirrą Andriejewą.

"Polka nieźle weszła w spotkanie, ale potem lepiej z wietrznymi warunkami radziła sobie Rosjanka. Ostatecznie to Andriejewa sięgnęła po historyczny, pierwszy wielkoszlemowy tytuł, wygrywając 6:3, 6:2" - relacjonował Mateusz Stańczyk na łamach Interii.

Polka dzięki świetnej grze w Paryżu awansowała ze 114. na 21. miejsce w rankingu WTA. Za udział w finale otrzyma 1,4 mln euro, czyli ok. 6 mln zł.

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Chwalińska przemówiła po finale Roland Garros. Oto pierwsze słowa Polki

Chwalińska po meczu nie ukrywała wdzięczności. W pierwszych słowach zwróciła się do swojej rywalki.

- Gratulacje dla Mirry. Jesteś niesamowita. Jesteś taka młoda i utalentowana. Gratulacje dla ciebie i teamu. Życzę Ci wszystkiego najlepszego w przyszłości - podkreśliła Polka, która następnie dziękowała organizatorom, wolontariuszom, dzieciom do podawania piłek, a przede wszystkim swoim trenerom i rodzinie. - Dziękuję za to, że jesteście ze mną. Wiem, że nie jestem łatwą osobą. Będę dalej próbowała robić to, co umiem najlepiej - dodała.

Na sam koniec zwróciła się do kibiców, którzy przez trzy tygodnie wspierali ją w stolicy Francji. Swoimi słowami rozbawiła także swoją oponentkę.

- Chciałbym podziękować kibicom, którzy przyszli nie tylko dzisiaj. Czułam waszą miłość i jestem bardzo wdzięczna. Szkoda, że nie zobaczyliście lepszego meczu, ale Mirra była lepsza. To jest jej wina - powiedziała, co spotkało się z wybuchem śmiechu u Andriejewej.- Nie zapomnę tych trzech tygodni. Paryż będzie na zawsze w moim sercu - zakończyła Polka.

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Tenisistka w żółtym stroju skupiona podczas uderzenia piłki rakietą na korcie tenisowym.
Maja Chwalińska rywalizowała z Mirrą Andriejewą o tytuł Roland Garros 2026Mustafa YalcinAFP
Tenisistka w żółtym bezrękawniku trzymająca rakietę, idąca po korcie podczas meczu.
Maja ChwalińskaMustafa YalcinAFP


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