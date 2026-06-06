Chwalińska walczy o historyczny triumf, nagle takie słowa Tuska. Dwa zdania

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Maja Chwalińska swym występem na Rolandzie Garrosie 2026 przeszła do historii nie tylko polskiego, ale i światowego tenisa. Ostatnim akcentem jej zmagań w Paryżu stał się sobotni finał, w którym jej rywalką została Mirra Andriejewa, a tymczasem na kilka godzin przed tą potyczką premier RP Donald Tusk pokusił się o komentarz w kwestii starcia o tytuł. Wystarczyły mu tu ledwie dwa zdania.

Maja Chwalińska w sportowej odzieży po lewej, Donald Tusk w garniturze przemawia przy mikrofonie po prawej.
Maja Chwalińska i Donald TuskMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP - Stefano RELLANDINI / AFPAFP

Maja Chwalińska bez najmniejszych nawet wątpliwości przeżywa swój najlepszy jak dotychczas moment w tenisowej karierze - Polka niespodziewanie przedarła się bowiem do finału Rolanda Garrosa, eliminując po drodze Zheng, Mertens, Sakkari, Parry, Kalinską oraz Sznajder.

Przed nią już tylko wielkie starcie o trofeum z Mirrą Andriejewą, ale niezależnie od wyniku 24-latka tak czy inaczej zapisała się już złotymi zgłoskami w dziejach rodzimego i światowego tenisa.

Przede wszystkim stała się zaledwie czwartą w dziejach Polką, która dotarła do finału singla zawodów spod szyldu Wielkiego Szlema - po Jadwidze Jędrzejowskiej, Agnieszce Radwańskiej oraz Idze Świątek.

Do tego wszystkiego też została pierwszą w historii kwalifikantką, która dotarła tak daleko w głównej drabince RG. Pokonanie Andriejewej byłoby tu bajecznym zwieńczeniem i tak kosmicznego występu.

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Gra Chwalińskiej naturalnie od dłuższego czasu generuje w kraju wielkie zainteresowanie i lawinę komentarzy - i w tym ostatnim przypadku swoje trzy grosze zaczął dorzucać też premier Donald Tusk. Głośno zrobiło się chociażby o jego wpisie dotyczącym naszej tenisistki i "rosyjskich rakiet", a na kilka godzin przed finałem polityk dorzucił ze swej strony jeszcze dwa zdania w temacie.

"Wszyscy trzymamy kciuki za Maję! I kto wie, może paryskie korty znów zamienią się w POLAND GARROS" - napisał na portalu X, nawiązując oczywiście do wcześniejszych triumfów Świątek w stolicy Francji.

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Roland Garros: Ostatnia przeszkoda przed końcowym triumfem. Chwalińska powalczy z Andriejewą

Mecz Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa odbędzie się 6 czerwca o godz. 15.00. Zapraszamy do śledzenia go wraz z Interią Sport w tekstowej relacji na żywo - link poniżej:

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Wojciech Kulak
Wojciech Kulak
Tenisistka ubrana w jasną koszulkę i czarne spodenki stoi na korcie ziemnym, trzyma rakietę i uśmiecha się, gestykulując prawą ręką.
Maja ChwalińskaTHOMAS SAMSONAFP
Młoda kobieta o spiętych włosach w sportowym stroju na tle rozmazanego obszaru, prawdopodobnie po wysiłku fizycznym, z lekko spoconą twarzą i skupionym wyrazem.
Maja ChwalińskaZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Kobieta w sportowym stroju na korcie tenisowym z uniesionym palcem wskazującym, wyrażającą koncentrację i determinację.
Maja ChwalińskaCHRISTOPHE ENAEast News


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